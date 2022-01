Maestros recibirán refuerzo de vacuna COVID a partir del 8 de enero

El 8 de enero comenzará la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para maestros.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se aplicarán 2.7 millones de dosis de la farmacéutica Moderna.

Detalló que se arrancará en 16 entidades del país, con el primer embarque que llega que es de 1.7 millones de dosis; y cinco días después, con el segundo embarque de vacuna, se inmunizará en las 16 entidades restantes.

Alcocer adelantó que se aplicará dosis de refuerzo para las personas de 50 a 59 años, una vez que concluya la aplicación para las personas de más de 60 años.

El secretario de Salud anunció que la aplicación de la vacuna de refuerzo al personal educativo iniciará este sábado 8 de enero. Arrancará en 16 entidades con el biológico de Moderna. pic.twitter.com/azQB98kG7C — Animal Político (@Pajaropolitico) January 4, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se vacunará a los maestros sin interrumpir la clase.

Lee: Cuarta ola COVID en México: qué síntomas se asocian con ómicron y cómo actuar ante un posible caso

Reiteró que la variante ómicron es muy contagiosa, pero que no hay incremento en fallecimientos ni se ha demandado hospitalizaciones; pidió a la población seguirse cuidando y no alarmarse, “que no nos infundan ni metan miedo”.

Vacunas COVID pagadas hasta julio: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que se tienen vacunas contra COVID-19 pagadas hasta el mes de julio, por lo que está garantizadas las dosis para aplicar refuerzos a la población.

“Tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio, todo lo que se requiere para el refuerzo. Solo con Covax son 50 millones de dosis que ya pagamos… El que quiera vacunarse, hay vacuna”, dijo.

"Tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio": @lopezobrador_ aseguró que se tienen garantizadas las dosis de refuerzo. Tan solo del mecanismo COVAX son 50 millones de dosis, señaló. pic.twitter.com/SZ3dYrMtp2 — Animal Político (@Pajaropolitico) January 4, 2022

El canciller Marcelo Ebrard informó que el 6 de enero se recibirán 1.2 millones de dosis de la vacuna Moderna y entre 8 y 10 de enero se recibirán 1.5 millones más, con el apoyo de Direct Relief.

Ya se pasaron, dice AMLO a universidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a regresar a clases presenciales; afirmó que no hay problema con el incremento de casos de COVID y que en las escuelas hay controles.

Señaló que las universidades ya se pasaron, por lo que reiteró su llamado para que regresen a las aulas.

“Vuelvo a hacer un llamado a las universidades, ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Respetuosamente porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tiene oportunidad de contar con internet… Ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo”, dijo.

El presidente @lopezobrador_ recomendó que se regrese a las clases presenciales e hizo un llamado a las universidades porque dice que muchas de ellas "ya se pasaron". pic.twitter.com/bR57Y4WZxQ — Animal Político (@Pajaropolitico) January 4, 2022

Lee: Récord mundial de casos de COVID por ómicron, un riesgo ‘muy elevado’, dice la OMS

Este marte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se ausentó de la conferencia matutina por un “catarro”, informó el presidente López Obrador.

“No es grave, es una gripa, es catarro, tos, y ya después se va a saber qué tiene, pero para que no haya especulaciones”, dijo.