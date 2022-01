Matan a Nohemí y Yulizsa; sus restos fueron hallados en carretera de Chihuahua

La mañana del lunes 17 de enero fueron hallados los restos de dos mujeres dentro de bolsas de plástico sobre la carretera Juárez-Porvenir, a la altura del poblado de San Agustín, en el Valle de Juárez, Chihuahua.

Se trata de Nohemí Medina y Julizsa Ramírez. Ambas eran pareja y tenían tres hijos.

La fiscalía del estado confirmó el hallazgo, aunque no proporcionó más información. Los familiares ya identificaron sus restos.

Desde el sábado, la familia alertó de su desaparición y días después las localizaron muertas.

La Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) urgieron a las autoridades de Chihuahua a que esclarezcan el asesinato de las dos mujeres, y que se tome en cuenta su orientación sexual en los protocolos de investigación.

“Ante el reporte del hallazgo de los cuerpos de la pareja en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Conapred y Conavim llaman a evitar la normalización de los discursos de odio”, señalaron en un comunicado.

Las dependencias exhortaron a las autoridades estatales y locales de Chiahuaha para que refuercen las políticas públicas para combatir la lesbofobia y otras fobias que enfrentan las personas de la diversidad sexual.

@SEGOB_mx, @CONAVIM_MX y Conapred exhortan a las autoridades estatales y locales de Chihuahua para que investiguen y sancionen los reprobables asesinatos de dos mujeres lesbianas en Ciudad Juárez y refuercen políticas públicas para combatir la lesbofobia.

Por su parte, la Red de Madres Lesbianas en México condenó los asesinatos y exigieron el esclarecimiento de los hechos.

Condenamos el asesinato de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez.

Condenamos el asesinato de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez.

Nuestro más sentido pésame a sus familias, en especial a sus hijas e hijo.

En tanto, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua exigió justicia para la pareja y que se esclarezca lo que calificaron como “crimen de odio”.

¡Exigimos que se esclarezcan los feminicidios de Nohemí Medina Martínez y Yulizsa Ramírez! Nohemí y Yulizsa eran pareja y tenían 3 hijos. Enviamos nuestras condolencias a la familia y amistades de ambas, estamos con ustedes.@MaruCampos_G: ¡Justicia para Yulizsa y Nohemí!

“Es un hecho que lamentamos profundamente y que no va a quedar impune. Acabo de pedir al Fiscal General del estado en la Mesa de Seguridad la identificación de estos dos cuerpos y poder saber qué fue lo que ocurrió”, dijo la gobernadora panista María Eugenia Campos cuando se hallaron los cuerpos.

“Como gobernadora pero también como mujer, lo he dicho y lo he prometido, y hemos estado trabajando en ello aquí en Ciudad Juárez, no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar en prevenir, más que nada”, sostuvo.

De acuerdo con información de El Diario de El Paso, en los primeros 17 días de enero de 2022 se reportaron nueve feminicidios en la entidad.

De enero a noviembre de 2021, en México se abrieron 887 carpetas de investigación por feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Estado de México encabezó la lista con 130 casos, seguido por Veracruz con 65; Jalisco con 64 casos, Ciudad de México con 60 casos y Nuevo León con 57 casos.

En Chihuahua se abrieron 42 investigaciones por feminicidio. Aunque las cifras oficiales de feminicidios en México no reflejan la realidad de este delito. La forma en que las autoridades registran la incidencia de feminicidios no es precisa ni homologada, lo que dificulta conocer el comportamiento real de ese delito y su cifra de víctimas.