No hay justicia, a dos años del asesinato de Isabel Cabanillas en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.— A dos años del asesinato de la activista y artista juarense Isabel Cabanillas de la Torre, las autoridades de Chihuahua mantienen abiertas cinco líneas de investigación, no han presentado a ningún presunto responsable y no hay una versión oficial sobre los acontecimientos de ese 18 de enero de 2020.

La madre de Isabel, Reyna de la Torre, continúa exigiendo justicia en las calles de Ciudad Juárez y dando seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) de Chihuahua, que cambió de nombre y titular tras el cambio de gobierno estatal en septiembre de 2021.

El 18 de octubre del año pasado, a un mes del inicio de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, Reyna citó a los medios de comunicación en las instalaciones de la FEM para denunciar que el agente del Ministerio Público asignado al caso no contestaba sus llamadas y que los resultados de las averiguaciones eran nulos.

Desde entonces, asegura, el personal de la Fiscalía se ha mantenido en constante comunicación con ella y han hecho mesas de trabajo para presentarle avances en el caso.

“Ha habido un avance impresionante. Ya estoy viendo con más claridad, porque con las otras personas no avanzábamos nada”, dice. Aunque ve voluntad en el trabajo de las nuevas autoridades, Reyna recalca que hasta hoy no hay ninguna persona detenida.

La coordinadora regional de la FEM de la Zona Norte de Chihuahua, Diana Esther Morales Rincón, asegura que actualmente hay cinco líneas de investigación abiertas y que se han logrado avances gracias a la colaboración con la madre de Isabel, aunque se negó a aportar más datos para no entorpecer las averiguaciones.

“Esto ha sido también gracias a que la señora Reyna (madre Isabel) ha estado de manera activa en mesas de trabajo con nosotros. Ha sido muy productivo el trabajo cercano a ella y de todo el equipo que está en la investigación. La señora ha estado tranquila en el sentido de que sí ha habido avances, pero obviamente nos falta más trabajo”, sostiene la titular regional.

En los días siguientes al asesinato de Isabel, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó de la existencia de “videos y líneas de investigación” que se seguirían para esclarecer el crimen. Sostuvo además que se trató de un ataque directo y premeditado contra la activista de entonces 26 años de edad.

“Efectivamente hay una agresión directa, planeada, contra Isabel Cabanillas (…) Vamos a hacer una investigación muy profesional, muy seria. No vamos a hacer una investigación que salga al paso de la protesta o la presión mediática sino una investigación objetiva que dé con los responsables para hacer justicia a un cobarde atentado que ha sufrido Isabel; por donde se vea es una agresión cobarde la que ha sufrido”, dijo Corral ante medios de comunicación el 22 de enero de 2020.

Un año después, en enero de 2021, el entonces fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, aseguró que la FEM prepararía un informe para dar a conocer avances de la investigación, pero este nunca llegó.

Así se legó la investigación a la actual administración, pese a los llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que las autoridades investigaran el asesinato “pronta y diligentemente”.

Sobre lo que adelantó el Corral Jurado sobre los videos y el probable “ataque directo”, Diana Morales dice que no puede definir si así fue, pues no han agotado las líneas de investigación consideradas actualmente.

Isabel, activista y artista

Isabel Cabanillas de la Torre era integrante del colectivo feminista Hijas de su Maquilera Madre, con el que se manifestó contra los feminicidios de Ciudad Juárez. También organizó colectas de ropa para las personas que comenzaban a llegar a esta frontera con las caravanas migrantes y participó en 2019 en el movimiento contra la mina a cielo abierto que se pretendía instalar en el poblado de Samalayuca.

Su actividad social motivó que colectivas feministas de Ciudad Juárez exigieran que su asesinato se investigara como un feminicidio por motivos políticos.

Isabel también era pintora. La mayor parte de su trabajo está en prendas de vestir que intervino con imágenes de artistas, pinturas famosas y hasta memes. Además, en un edificio abandonado del Centro Histórico está su único mural: una mujer rodeada de ojos y girasoles.

En el arte que hacía encontró refugio para superar algunas etapas difíciles de su vida, además de un sustento económico para ella y su hijo pequeño, a quien le quería demostrar que en la vida tienes la oportunidad de vivir de lo que te apasiona, siempre y cuando trabajes duro.

“Me da mucha alegría ver que algo que a mí me gusta mucho hacer le guste a otra persona, que en realidad se valoren las cosas que yo hago. Se me hace muy bonito y me llena de orgullo”, dijo Isabel en entrevista para YoCiudadano en 2019.

A Isabel le asesinaron durante la madrugada del sábado 18 de enero de 2020, mientras iba en su bicicleta por el cruce de las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero, de la Zona Centro.

Minutos antes había estado en un bar ubicado a 350 metros del sitio donde autoridades encontraron su cuerpo con heridas de arma de fuego. Isabel se dirigía a su casa.

Durante todo el sábado 18 sus amistades no supieron nada de ella por lo que comenzaron a difundir en redes sociales su pesquisa con una fotografía que se había tomado al exterior del bar horas antes de su asesinato.

Persiste su memoria

‘No estamos todas: nos falta Isa’ e ‘Isa vive, la lucha sigue’ son las consignas con la que colectivas feministas, grupos ciclistas y artistas de Ciudad Juárez exigen justicia. En dos años han organizado marchas, rodadas y memoriales para mantener viva la memoria de Isabel.

‘Patty’, su amiga, se tatuó en la pierna a una Isabel montada en bicicleta, vestida como la última vez que la vio: con un suéter negro con letras blancas, una falda negra, unas medias negras y tenis blancos.

Este domingo casi 100 personas acudieron a una rodada para dejar girasoles –la flor favorita de Isabel– en el memorial ubicado en el lugar donde la asesinaron. La bicicleta rosa en su memoria quedó cubierta de flores.

La madre de Isabel dice que encuentra fuerza en las amistades de su hija, quienes la han apoyado en varios momentos, organizando acciones de protesta o brindándole acompañamiento.

A la fecha, Reyna de la Torre no deja de asombrarse de la gran cantidad de asistentes que acuden a las manifestaciones o acciones en memoria de su hija. Aunque sabía que su hija era “muy amiguera” confiesa que nunca se imaginó que iba a recibir tanto apoyo y cariño de sus.

“Ahora que veo todo este movimiento de tanta hermosa muchacha digo ‘mi hija dejó semillas de amor en muchas personas’. Si antes estaba orgullosa de mi hija, ahora muchísimo más. Y no nada más yo, mis hijas también sienten eso. Yo creo que ni Isabel se lo imaginaba: tantas muestras de afecto y que están pendientes de mi familia”.