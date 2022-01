Autoridades de Salud alertan por venta de pruebas rápidas y tratamiento contra COVID irregular

Autoridades de Salud identifican 9 marcas de pruebas rápidas no autorizadas que se venden en redes

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México identificó nueve marcas de pruebas de detección de COVID-19 no autorizadas y que se venden por redes sociales.

Autoridades pidieron no comprarlas pues representan un riesgo para la salud pues pueden ser falsas y con resultados no confiables.

Las marcas identificadas sin permiso son COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab), del fabricante Sorrento Therapeutics; REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) Antigen rapid test cassette (SWAB), de Hangzhou Realy Tech Co; kit de detección de antígenos (antígeno/fronto nasal), de Life Origin Biotech; prueba rápida de antígenos sars-cov-2, de Amunet.

También la prueba Zhuhai Langfeng, de Biotech; Fastep COVID19, de Assure Tech; Vivadiag, de VivaChek Biotech; Hotgen COVID-19, de Beijing Hotgen Biotech; y One Step, de Getein Biotech.

Alerta en tratamiento contra COVID

Este viernes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también alertó la comercialización ilegal del medicamento molnupiravir, el cual fue aprobado el 7 de enero de 2022 para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19.

“Esta autoridad ha recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como molnupiravir, por lo que recuerda que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada, el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado”, explicó la Comisión.

Uno de los productos es Mpiravir, del laboratorio Merit, en presentación de caja blanca con verde y líneas amarillas. Ostenta la fecha de caducidad de octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 miligramos.

El segundo es Molaz, del laboratorio Azista, en caja blanca con líneas naranjas y moradas, con 40 cápsulas de 200 mg, y se ofrece como un producto de venta libre.