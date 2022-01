Rosario Robles gana nuevo amparo; juez deberá revisar si delito por el que se le acusa está derogado

Un Tribunal federal resolvió el día de hoy amparar a la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, para que el juez responsable de su caso revise si el delito por el cual se encuentra procesada y encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde hace más de dos años se encuentra o no derogado.

Se trata de una revisión clave dado que, si el delito ya no se encuentra vigente, el proceso en contra de la exfuncionaria federal debe cancelarse de inmediato. Hasta ahora los jueces responsables del proceso se habían negado a realizarlo.

En la audiencia realizada el día de hoy, el Noveno Tribunal Colegiado del primer circuito de la Ciudad de México concluyó (tras una votación de 2 a 1) que los derechos constitucionales de la exfuncionaria federal fueron violentados, luego de que el juez Ganther Villar Ceballos no atendió la solicitud hecha por la defensa de analizar la vigencia del delito.

Cabe señalar que esta ya es la cuarta ocasión en que tribunales federales amparan a la exfuncionaria en contra de decisiones del referido juez de control del Reclusorio Sur.

Lo que la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha insistido es que el ilícito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión (que es el que se le imputa a la exfuncionaria por el caso de La Estafa Maestra) ya se encuentra derogado por la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior actualizaría lo que establece la fracción VII del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que un proceso debe sobreseerse (cancelase) si el delito por el que se inició fue derogado por una reforma o ley posterior, como podría ser en este caso.

Sin embargo, en una audiencia realizada el 26 de octubre de 2020 el juez Villar Ceballos se negó a entrar al análisis de este asunto bajo el argumento de que eso correspondía, en todo caso, a un tribunal de apelación, pues desde su perspectiva ya no era procedente entrar a este tema.

En contra de esa decisión los abogados de la exfuncionaria promovieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito el cual rechazó conceder la protección a Robles, señalando que eso podría tirar todo el proceso penal en curso.

En ese contexto, el proyecto elaborado por el Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez resuelve que ninguno de esos argumentos es válido y que Robles tiene razón al solicitar que se revise si el delito por el cual se le mantiene en prisión preventiva se encuentra vigente o no. Esto dado que dicha revisión es clave para definir si el proceso penal o no se mantiene en curso, y si es necesario que ella siga en la cárcel o es liberada.

“Lo que la parte quejosa (Robles) quiere es que el juez defina si este supuesto del sobreseimiento se da y tiene toda la razón en solicitarlo. Es lo único que pide y negárselos en dejarlos en total indefensión. Y si esto tiene como efecto de que el caso concluya y no haya juicio oral pues precisamente para eso son estas instancias de sobreseimiento, para no llegar al juicio oral si es que se da este supuesto”, dijo la magistrada Emma Meza Fonseca.

El magistrado que se manifestó en contra fue Ricardo Paredes Calderón, el cual consideró que el argumento respecto a la potencial derogación del delito debió exponerse en la audiencia inicial y no después. “Tratar de que se vuelva a estudiar cosas que no dijeron al inicio las partes no me parece adecuado. Me parece que se pretende hacer una revaloración o mini juicio que no es procedente ya”, dijo dicho juzgador.

Sin embargo, la magistrada insistió en que en que debe privilegiarse el derecho a una tutela judicial efectiva y que, por lo tanto, Robles tiene derecho a escuchar el razonamiento respecto a su petición aun y cuando se estime que el delito no esté derogado y que el proceso debe continuar tal como se ha llevado a cabo hasta ahora.

El magistrado Ramírez Benítez, autor del proyecto, recordó que Robles tuvo inicialmente otros abogados que, en efecto, no expusieron el tema de sobreseimiento. Sin embargo, su nuevo equipo legal sí lo hizo y lo introdujo como un elemento novedoso, y eso es suficiente para que dicha determinación tenga que ser analizada por el juez de control.

Defensa promueve amparo contra prisión

Por otro lado, la defensa de Rosario Robles presentó ayer una nueva demanda de amparo en contra de la decisión del juez Ganther Villar Ceballos, reiterada en una audiencia realizada en diciembre pasado, de mantener en prisión preventiva a la exfuncionaria federal en tanto se resuelve su proceso y se decide si realmente es culpable del delito que se le imputa.

Los abogados de la exfuncionaria promovieron el referido recurso tras considerar que este juez, de manera reiterada, ha insistido en mantenerla privada de su libertad con argumentos que, con el paso del tiempo, han sido desestimados por otros jueces de amparo. Robles, quien desde un inicio se presentó de manera voluntaria a la audiencia, ha ofrecido someterse a una prisión domiciliaria o usar un brazalete electrónico, pero Villar Ceballos no le ha dado luz verde a esta alternativa.