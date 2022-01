Pese a denuncias de acoso, Morena descarta indagatoria contra Pedro Salmerón

A pesar de las acusaciones públicas sobre actos de acoso sexual presuntamente cometidos por el historiador y militante de Morena Pedro Salmerón, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de ese partido no ha iniciado una investigación de oficio para indagar los hechos señalados.

A la fecha, no han sido presentadas denuncias internas contra Salmerón por parte de militantes, según confirmaron fuentes del órgano jurisdiccional morenista. Sin embargo, la CNHJ tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio en caso de flagrancia o “evidencia pública” de violaciones a la normativa del partido, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto.

Dicha facultad ya ha sido ejercida en otros asuntos similares de militantes señalados públicamente de actos de acoso o abuso sexual, como fue el caso del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio. Pero en el caso de Salmerón, que arrastra acusaciones públicas desde abril de 2019, la CNHJ no ha tomado cartas en el asunto.

Los señalamientos que pesan sobre el historiador se reavivaron esta semana tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo propuso como embajador en Panamá.

Las acusaciones refieren actos de acoso presuntamente cometidos por Salmerón en contra de alumnas cuando el historiador se desempeñaba como docente del ITAM, aunque también existen señalamientos hechos públicos por mujeres que militan en Morena.

La normativa interna del partido faculta a la CNHJ a que, previa investigación, expulse a sus militantes por cometer actos de violencia contra las mujeres y los inhabilite para ocupar cargos públicos.

“Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: (…) Ejerzan violencia política y violencia política de género en cualquiera de sus variantes”, indica el Reglamento de la CNHJ en su artículo 129.

Fuentes de la Comisión de Justicia que hablaron a condición de anonimato confirmaron a Animal Político que, desde julio del año pasado, dos integrantes del órgano jurisdiccional intentaron poner sobre la mesa la posibilidad de indagar los señalamientos públicos contra Salmerón, pero su proposición fue rechazada por la mayoría.

La comisionada Zazil Carreras planteó a sus colegas iniciar una deliberación sobre si la CNHJ debía abrir un expediente de oficio al respecto. El comisionado Vladimir Ríos apoyó la propuesta, pero una mayoría conformada por Eloísa Vivanco, presidenta de la Comisión, Donají Alba y Alejandro Viedma rechazó que el tema siquiera se sometiera a discusión.

De acuerdo con las fuentes, el grupo mayoritario arguyó que los elementos presentados por Carreras para solicitar el inicio de la deliberación –en su mayoría señalamientos de acoso publicados en Twitter– eran indicios débiles y que carecían de valor probatorio.

En esa ocasión, una persona integrante del bloque mayoritario argumentó que iniciar un procedimiento de oficio con base en esas publicaciones equivalía a hacer una investigación a partir de “chismes oídos en la calle”, según los testimonios recogidos por este medio.

Este 17 de enero, Salmerón afirmó que ante las autoridades del ITAM no había ningún señalamiento de estudiantes referentes a actos de acoso, mucho menos una denuncia.

Sobre “acoso”:

En el ITAM los alumnos evalúan a los profesores al final del curso. La evaluación es obligatoria y anónima. Al final del formulario hay una página en blanco donde escriben libremente sus observaciones.

(Hilo con la docunmentación): — Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) January 18, 2022

En su momento, Alberto Simpser, jefe interino del departamento de ciencia política del ITAM, dijo que el hecho de que alguien haya trabajado en el ITAM y ya no lo haga, no lo exime del protocolo de acoso.

“Es la política del ITAM perseguir las denuncias de acoso incluso cuando son contra profesores que ya no trabajan aquí”.

Comparto mi respuesta pic.twitter.com/ho1LNv6ieB — Alberto Simpser (@AlbertoSimpser) April 2, 2019

En enero de 2021, la CNHJ inició una indagatoria de oficio en contra del senador Félix Salgado Macedonio, quien fue denunciado ante la Fiscalía de Guerrero por violación. A propuesta también de la comisionada Zazil Carreras, la mayoría de la Comisión de Justicia accedió a que se ejerciera la facultad investigadora sin que mediaran quejas de militantes.

Las fuentes consultadas señalaron que, en esa ocasión, lo que posibilitó el consenso mayoritario fue que existiera previamente una denuncia penal contra Salgado, quien entonces aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

No obstante, los Estatutos del partido no establecen que la facultad oficiosa de la CNHJ dependa de que haya denuncias penales o administrativas presentadas en contra de los militantes acusados.

Dirigente llama a presentar quejas

Carol Arriaga, secretaria de Mujeres del CEN de Morena, consideró que la Comisión de Justicia tiene actualmente pocos elementos para iniciar un procedimiento sancionatorio contra Salmerón, puesto que no existen quejas internas ni indicios sólidos.

En entrevista, sostuvo que, hasta ahora, el ITAM es la institución que puede investigar al historiador, al disponer de posibles elementos de prueba.

“El problema es que la CNHJ no cuenta en este momento con elementos para iniciar una investigación de oficio, justamente porque no existe, o no se tiene conocimiento dentro del partido de que exista una denuncia formal por esta situación. O sea, para poder investigar o para poder iniciar un procedimiento, se debe de contar con ciertos elementos que tienen que ir más allá de un posicionamiento mediático, como hasta ahora se ha dado”, indicó.

“Y en todo caso, creo que el ITAM es la institución adecuada, o que tiene los elementos para hacer esa investigación. (…) El ITAM no ha tomado cartas en el asunto, si tiene expedientes sería bueno que los retomara, una institución como esa también tiene que coadyuvar al combate de las violencias machistas”.

Arriaga hizo un llamado a que se presenten quejas o denuncias de lo que hasta ahora han sido, consideró, acusaciones mediáticas.

“Yo celebro que se hagan las denuncias, debemos tener la cultura de denuncia, sobre todo cuando somos mujeres agredidas, pero en este caso sí es de llamar la atención que se da en el marco de un nombramiento (el de Salmerón como embajador), lo cual no abona a la transparencia, o a una causa, sino que podría prestarse a que abone más a un interés político que a la lucha contra estas conductas tan deleznables”, refirió.

“Hasta el momento no hay pruebas contundentes claras, entonces sí es importante atacar el problema de acoso, de hostigamiento, pero también es cierto que debe de haber denuncias, que debe de haber pruebas, que se debe cumplir con estos formalismos, y al día de hoy yo no veo que haya ‘evidencias públicas’ (como establece el Estatuto morenista), yo creo que hay ‘denuncias públicas’, pero no es lo mismo evidencia que denuncia, se requiere la presentación de algunas pruebas, y en este caso no las hay”.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.