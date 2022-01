México reporta 47 mil 113 casos de COVID, la mayor cifra en un día

La Secretaría de Salud detectó 47 mil 113 casos recientes de COVID-19, la mayor cifra dada a conocer por las autoridades en un día, desde el inicio de la pandemia.

Con esta cifra, México supera el dato récord de ayer, cuando se reportaron 44 mil 293 casos. Además hila cuatro consecutivos con más de 40 mil casos en 24 horas.

Hasta ahora, van 4 millones 349 mil 182 casos desde el inicio de la epidemia, sin embargo, se estima que 314 mil 422 (el 6.8%) son casos activos por presentar síntomas en días recientes.

De acuerdo con el reporte técnico diario, se confirmaron 227 muertes más por COVID, por lo que van al menos 301 mil 334 defunciones reconocidas oficialmente.

En cuanto al avance de la vacunación, se aplicaron 764 mil 070 vacunas, para un total de 155 millones 420 mil 338.

Las dosis corresponden a 82 millones 815 mil 740 personas inmunizadas, el 88% de la población adulta en México; 92% de ellas cuenta con esquema completo.

