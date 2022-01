Todas la niñas y niños tienen talento: Sheinbaum defiende beca universal a estudiantes

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió el anuncio de la beca universal para estudiantes de escuelas públicas en nivel básico, ante las críticas.

El apoyo sustituye a la antigua beca que contemplaba solo a estudiantes con promedio de 9 o 10 de calificación, por lo que ahora será universal para estudiantes de la capital del país.

“Considero que es positivo el debate pues es parte de la democracia que vivimos. Pienso que de fondo exhibe dos proyectos de país. Uno, la continuidad del neoliberalismo y otro el de la economía moral con Estado de bienestar”, publicó Sheinbaum.

He leído la polémica en redes sociales por la beca del bienestar para todas las niñas y niños de escuelas públicas frente al antiguo programa de beca talento, exclusivo para los que tenían 9 y 10 de calificación. (1/5) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 4, 2022

La mandataria capitalina dijo que una calificación no define el talento de los niños y niñas, por lo que la beca universal busca que “todos los estudiantes terminen sus estudios y puedan seguir estudiando hasta la universidad, si así lo desean”.

“Para nosotros, fíjense, un niño o una niña puede tener una calificación de 9 sencillamente porque llegó desayunado a la escuela o no llegó desayunado, o porque tuvo problemas familiares o no tuvo problemas familiares; entonces, para nosotros, una calificación no define el talento de los niños y las niñas”, sostuvo la jefa de gobierno ante medios de comunicación.

El apoyo de “Mi Beca para Empezar” abarca a todos los estudiantes de preescolares, primarias y secundarias de la ciudad, con montos mensuales de 300 pesos, mientras que para los estudiantes de los Centros de Atención Múltiple (CAM) será de 400 pesos.

De acuerdo con el gobierno capitalino, 1 millón 200 mil niños y niñas ya cuentan con la beca y apoyo anual para uniformes escolares.