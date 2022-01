Turista asesinado en hotel de Quintana Roo era buscado en Canadá por lavado de dinero

Cong Dihn, uno de los hombres que murió por disparos dentro de un hotel de Xcaret, era buscado por las autoridades canadienses por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con un boletín emitido por la Policía de Canadá, en coordinación con el programa Be On the Lookout (BOLO), las autoridades de aquel país ofrecían 50 mil dólares como recompensa por información sobre su paradero.

En diciembre de 2019, el gobierno de Canadá señaló que sospechaban que el hombre había huido a Vietnam. La recompensa estuvo vigente hasta junio de 2020.

Maxime Langlois of the Bolo Program says the $50K reward will be available for Cong Dinh up till June 2020.

He wants Dinh to know that “someone in the Lower Mainland knows exactly where you are. With a $50K reward, the loyalty of your friends will be tested. @BlackPressMedia pic.twitter.com/TyMMFryoVl

— Kat Slepian (@katslepian) December 3, 2019