Ignoran recomendaciones de Salud: además de CDMX, al menos 14 estados usaron ivermectina para COVID

A pesar de las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud federal para que no se tratara a pacientes COVID con fármacos como ivermectina y azitromicina, durante 2020 y 2021, además de la CDMX, en al menos otros 14 estados se usaron estos medicamentos.

Frente a las dudas y el uso poco controlado de estas medicinas, en agosto de 2020, la Secretaría de Salud federal hizo pública la Guía de uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con COVID-19 en hospitales de la República Mexicana. Ahí se concentró una explicación detallada de los fármacos que no debían recetarse ni administrarse a pacientes con COVID-19, entre ellos la ivermectina y la azitromicina.

Un mes después, el subsecretario Hugo López-Gatell, en conferencia vespertina, llamó a la población y a los profesionales de la salud a no utilizar estos medicamentos porque no había evidencia científica de que tuvieran beneficios, incluso, dijo que la ivermectina podía llegar a ser tóxica.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de los estados ignoraron estos llamados.

De acuerdo con información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los estados de Nuevo León, Tlaxcala, Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Durango, Zacatecas, Baja California, Sonora y San Luis Potosí se utilizaron estos fármacos no recomendados ni aprobados para tratar COVID.

Te puede interesar: Las claves para entender el uso de ivermectina en pacientes con COVID en la CDMX

En Yucatán, por ejemplo, se informó que se hizo uso de la ivermectina en los primeros meses de la pandemia, sin embargo, “dado a que la Organización Mundial de la Salud desaconseja su uso para COVID-19, como se marca oficialmente en sitios oficiales, hoy no se usa de manera regular”, informaron en una respuesta de información pública con fecha del 30 de marzo de 2021.

Estados como Morelos y Guerrero informaron que no se había hecho uso de estos medicamentos porque no había suficiente sustento científico que mostrara su utilidad.

“Cabe mencionar que el uso de dicho medicamento para el tratamiento de COVID19 no lograron (sic) completar evidencia científica de la eficacia y seguridad apoyada por ensayos clínicos controlados, motivo por el cual no se encuentra avalado por lineamientos federales para el manejo clínico de la patología”, informaron los Servicios de Salud Pública de Morelos en una respuesta de transparencia fechada el 20 de abril de 2021.

Querétaro, en tanto, respondió a una solicitud de información que “los pacientes no han sido tratados con dicho medicamento para la patología mencionada”, al igual que Campeche.

Quintana Roo, por otra parte, trató a 83 pacientes del hospital General de Felipe Carrillo Puerto con azitromicina, según consta en respuesta a la solicitud de información número 00139621.

En el caso de estados como Puebla, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur y Oaxaca no es posible saber con certeza si usaron ivermetina, azitromicina o algún otro fármaco no autorizado para el tratamiento del COVID-19 pues las respuestas de información públicas disponibles en la PNT no lo especifican pues afirman que las recetas de los medicamentos son proporcionadas por los médicos en unidades de atención y no se cuenta con un registro.

Incluso Nayarit, por ejemplo, sostuvo que no podía dar esa información porque se encontraba en un proceso de desinfección de los expedientes.

“Se informa que actualmente no es posible brindar la información ya que no se cuenta con un sistema electrónico que arroje dicha información, por lo tanto, los expedientes de enfermos COVID-19 se encuentran en resguardo y en proceso de desinfección por cuestiones de pandemia, razón por la cual no es posible la consulta de los mismos”, se informa en la respuesta a la solicitud de información pública 00076421 con fecha del 2 de marzo del 2021

Tlaxcala demuestra efectividad

Otro de los estados en los que se dio ivermectina y azitromicina para tratar COVID-19 fue Tlaxcala, y los resultados de su intervención los publicó en un paper titulado “Efectividad de una terapia multimedicamentosa compuesta por Ivermectina, Azitromicina, Montelukast y Ácido acetilsalicílico para prevenir la hospitalización y muerte en casos ambulatorios de COVID-19 en Tlaxcala, México”.

Se trata de un documento firmado, entre otros, por el entonces secretario de salud de la entidad, René Lima Flores y que fue publicado en febrero de 2021 en la revista especializada International Journal of Infectious Diseases (IJID).

El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de una terapia compuesta de múltiples fármacos: ivermectina, azitromicina, montelukast y ácido acetilsalicílico (terapia “TNR4”) para prevenir la hospitalización y la muerte entre pacientes ambulatorios con COVID-19.

“Se realizó un estudio de efectividad comparativa entre 768 SARS-CoV-2 casos de 18 a 80 años, que recibieron atención ambulatoria en la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Un total de 481 casos recibieron la terapia TNR4, mientras que 287 recibieron otro tratamiento (grupo de comparación). Todos los participantes recibieron visitas domiciliarias y/o llamadas telefónicas para evaluación clínica durante los 14 días posteriores inscripción”, se lee en la introducción del texto.

Según los resultados, casi el 85% de los casos que recibieron el TNR4 se recuperaron dentro de los 14 días en comparación con el 59% en el grupo de comparación.

“La probabilidad de recuperación dentro de los 14 días fue 3.4 veces mayor entre los TNR4 grupo que en el grupo de comparación”, subrayaron.

Lee más: Prescriben en centros de salud ivermectina para COVID-19; “nos recetan un medicamento que no nos va a servir”

El proyecto de investigación en Aguascalientes

Entre el 30 de enero y el 15 de febrero de 2021, el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes llevó a cabo un proyecto de investigación con el uso de ivermectina en pacientes positivos de COVID-19 mayores de 10 años.

A cada uno de ellos se le hizo un expediente clínico y se les entregaron las recomendaciones a seguir y, aseguraron, un consentimiento informado.

Este estudio, detallaron las autoridades sanitarias estatales, se hizo con base en evidencias científicas publicadas hasta ese momento.

Según dieron a conocer en la solicitud de información pública con número 00116521, en este estudio participaron 217 personas: la paciente más joven tenía 10 años y el de mayor edad 99 años.

El objetivo de este proyecto de investigación fue evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento con hidroxicloroquina e ivermectina para infecciones graves por COVID-19 en pacientes hospitalizados no críticos, por lo que los participantes se dividieron en tres grupos: los que recibieron hidroxicloroquina, quienes se les dio ivermectina y aquellos a quienes se les dio placebo.

A finales de febrero de 2021 se tuvieron los resultados en los que se concluyó que estos medicamentos no tenían la efectividad esperada en el tratamiento del COVID-19.

Los kits médicos de Chiapas

En julio de 2020, José Manuel Cruz Castellanos, secretario de salud de Chiapas informó que en Tuxtla Gutiérrez iniciaba una campaña, casa por casa, para detectar casos positivos de COVID-19 y que se entregarían 10 mil kits de medicamentos que incluían: ivermectina, indometacina, azitromicina, paracetamol, oseltamivir y calcio.

Se trataba, según informó el funcionario, de un tratamiento de siete días.

De acuerdo con una respuesta de información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), hasta el 29 de junio de 2021 se habían entregado 11 mil 211 kits médicos los cuales, entre otros fármacos, contenían ivermectina.