AMLO advierte de infiltrados en movimiento de normalistas de Ayotzinapa; llama a los estudiantes a dialogar

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que haya infiltrados en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, luego de que este viernes lanzarán un tráiler sin frenos y sin conductor en contra de elementos de la Guardia Nacional, durante una manifestación en la Autopista del Sol, en Guerrero.

Por lo cual, hizo un llamado a los normalistas para que ya no actúen de esa forma, la cual calificó como “muy grave”; afirmó que dio la instrucción para que los reciban y que dialoguen.

“Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de Ayotzinapa para que no actúe de esa forma porque afectan y ponen en riesgo la vida de otras personas. El revolucionario tiene que cuidar al pueblo, se lucha por ideales no es por la destrucción.

“Tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltrada en este movimiento, a la mejor ni ellos lo saben y por eso lo estoy planteado”, dijo.

#Ayotzinapa | Acerca del enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Guardia Nacional, evento en donde un tráiler fue lanzado hacia los uniformados, @lopezobrador_ hace un llamado a "no actuar de esa forma porque ponen en riesgo a otros".

El mandatario pidió a los normalistas cambiar la actitud, no hacerle el juego a la “derecha y al conservadurismo”, ni dejarse manipular por la delincuencia organizada ni por la de cuello blanco. Los convocó a no actuar con violencia ni como conservadores.

“No tienen que tocarse los extremos, nada de extremismos, ni izquierda ni de derecha. Se puede luchar por los principios sin violencia”, dijo en conferencia de prensa.

El viernes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional, al intentar bloquear la caseta de peaje de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo.

Tras estos hechos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, afirmó que los normalistas no pueden ser investigados, pues “en términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto medio, sin conductor. Por ello no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quién provocó esto”, según reportes del diario Reforma.

Sobre las declaraciones de la alcaldesa, el mandatario López Obrador señaló que ella no quiere actuar como antes, como en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, donde “todo era garrote y era el mátalos en caliente”.

Señaló que se está haciendo la investigación sobre quién lanzó el tráiler porque no es un asunto solamente jurídico, sino también social y político.

“Lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo. Todos, los más famosos y famosas, burlándose, porque yo lo que imagino es que ella no quiere actuar como los de antes, o como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, que todo era garrote, y era el mátalos en caliente, y los derechos humanos, nombre, eso no debe existir, ese era el pensamiento, ya pasaron esos tiempos, ya no está García Luna, ya no somos lo mismo, ese es su coraje”, afirmó.