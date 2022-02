Blinken está mal informado o actúa de manera injerencista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, o está mal informado o actúa de manera injerencista, tras expresar su preocupación por los asesinatos de periodistas en México y exigir mayor protección.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, pero que en todos los caso se está actuando y negó que sean crímenes de Estado.

“Yo creo que está mal informado, porque de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que está sosteniendo no es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, dijo.

“Y si el jefe del departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo”.

López Obrador destacó que en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de “ser candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Eso demuestra, dijo, que existe mucha vinculación de grupos conservadores y el gobierno de Estados Unidos.

“A mí me gustaría que, ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe porqué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?, que me responda eso”, pidió López Obrador.

“Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”, sostuvo.

Ayer, Antony Blinken manifestó su preocupación por los periodistas asesinados en México y exigió más protección ante las continuas amenazas que enfrenta.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrenta son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”, escribió en Twitter.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022