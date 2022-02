La búsqueda del “Mijis”: una misión que se ha extendido a cuatro estados y que suma 20 días y contando

Desde el 1 de febrero, la familia de Pedro César Carrizales Becerra, activista y exdiputado local de San Luis Potosí, conocido como el “Mijis”, no sabe nada de él. Ya se cumplen 20 días desde su desaparición y la incertidumbre crece.

No es la primera vez que esto ocurre. En octubre del año pasado, también se reportó su desaparición mientras se dirigía a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de manera pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por posible acoso sexual contra varias mujeres.

En esa ocasión, según relató el “Mijis”, fue secuestrado y lo dejaron ir con una bolsa puesta en la cabeza tras cantar un tema de Lalo Mora, condición que le pusieron sus captores para no asesinarlo. Entonces, fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza y estaba golpeado.

Dos años antes, en febrero de 2019, sufrió un atentado en San Luis Potosí cuando circulaba en su vehículo, que recibió cinco impactos de bala. Salió ileso.

Ahora, la preocupación de su familia y amigos crece ante los antecedentes de amenazas, secuestro, tortura y ataques en su contra. En octubre, fue localizado tras 15 horas de ser reportado como desaparecido; esta vez, lleva semanas sin que las autoridades puedan dar con él.

En el último audio que envió a su pareja el 2 de febrero, dado a conocer por Milenio Televisión, se le escucha decir: “Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”.

“Te sigo marcando sobre el camino, mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido, lo que quiero es salir de aquí ya. Gracias, te amo, no puedo ir hablando mucho, mija”, añade.

El vicefiscal de Tamaulipas, Luis Felipe Orozco, declaró el 9 de febrero que hay indicios de que pudo haber estado en Nuevo Laredo entre el 1 y el 4 de febrero.

Con ese dato extra, se extendió su búsqueda y la fiscalía de Tamaulipas se sumó a las investigaciones que realizan las autoridades de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

La última vez que se supo de él estaba en Coahuila. De acuerdo con sus familiares, iba hacia Nuevo León. Miriam Martínez, su esposa, dijo que en su vista el “Mijis” iba a arrancar un programa llamado La Ruta del Migrante, para ayudar a personas del lugar.

De acuerdo con las autoridades, la última ubicación de Carrizales Becerra se registró en el hotel Las Fuentes, en Saltillo, Coahuila; abordó un vehículo Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo.

“La camioneta tiene una abolladura que abarca la salpicadera y la puerta del lado del conductor. Portaba permiso de circulación emitido en el municipio de San Pedro”, señala la ficha de búsqueda.

En la conferencia matutina del 14 de febrero, desde Palacio Nacional, la comunicadora Frida Guerrera leyó una carta que escribió la esposa del “Mijis” al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pidió ayuda para encontrarlo.

“Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa, de no mirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz oponiéndose al injusto, son 14 días de incertidumbre y de dolor, no pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos, y la mía, a las miles de familias incompletas en el país”, decía la misiva.

Esta es mi causa y mi ideal; siempre luchare por la igualdad; defenderá a los que represento como si defendiera a la familia que comparte mi sangre. No importa a quien tenga enfrente. "El Mijis" @mijisoficial @VocesDLAusenciahttps://t.co/We6tls1NF8 pic.twitter.com/vTa4dG3v34 — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) February 16, 2022

En respuesta, el mandatario se comprometió a informar a la esposa de Carrizales Becerra sobre los avances de la investigación.

El día que se le vio por última vez, el “Mijis”, de 42 años, llevaba puesta una camisa de manga larga color azul cielo, chamarra azul marino, pantalón de mezclilla azul oscuro, además de botas cafés y una pulsera negra con tres cuarzos.

La Comisión Estatal de Búsqueda detalló también las señas particulares del exdiputado, como sus tatuajes en el pecho y antebrazo izquierdo, cicatrices, el lunar abultado del lado derecho de la nariz, así como su habitual barba de candado.

Su trayectoria

En 2018, tras ser postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo), ganó la diputación local en San Luis Potosí con más de 24 mil votos, casi el 33 % de la votación.

Su discurso político lo centró en combatir la pobreza, la exclusión, el racismo, la violencia y discriminación. Previo a acercarse a la política, el “Mijis” organizaba a jóvenes para combatir la criminalización de autoridades y policías en su contra.

De hecho, su campaña estuvo dirigida hacia los jóvenes de los barrios populares de San Luis Potosí.

Durante su trabajo como legislador, apoyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y las iniciativas contra el maltrato animal, las corridas de toros y las peleas de gallos.

El hombre que hoy lleva 17 días desaparecidos luchó junto a la comunidad LGBT+ en San Luis Potosí para que se aprobara el matrimonio igualitario. ¡Se logró!🏳️‍🌈 Nos necesita; suplicamos que nos ayuden a encontrarlo. Si alguien tiene información, les aseguramos confidencialidad. 🙏🏽 pic.twitter.com/AqG2djE7Ku — El MIJIS (@mijisoficial) February 16, 2022

Hasta la fecha, trabaja apoyando a colectivos de personas desaparecidas y es miembro del Movimiento Juvenil Popular, que promueve programas sociales y actividades de empleo para los jóvenes de pandillas y para combatir la discriminación. También creó la organización Un Grito de Existencia, cuyo propósito es visibilizar a los “chavos banda”.

Según dicha organización, Carrizales Becerra ha participado en treguas de paz entre pandillas que han sido rivales desde años, con el fin de que disminuya la violencia y la criminalidad.

En marzo de 2015, el “Mijis” y otros cinco compañeros recorrieron miles de kilómetros en bicicleta para entregar a los congresos estatales y al federal una lista de peticiones para integrar de mejor manera a jóvenes excluidos en el país.

El exdiputado ha sido cuestionado por su forma de vestir, sus tatuajes, ser de barrio y haber estado en la cárcel. Para él, esas críticas son alimentadas por el clasismo y la discriminación de muchos en México.

En 2020, anunció que padecía cáncer, aunque ya tenía un año enfermo y escribió en sus redes sociales: “Les juro que la voy a librar y chambearé hasta mi último gramo de vida; nunca dejo luchas a medias”.

Son 13 días desde que Pedro Carrizales “El Mijis” desapareció. Les suplicamos sus oraciones y seguir compartiendo. 🙏🏽 pic.twitter.com/23RmABuv6T — El MIJIS (@mijisoficial) February 13, 2022

En su cuenta de Twitter, cada día se difunden los días que lleva desaparecido, la petición de ayuda para encontrarlo, fotos y videos. También está fijada su ficha de búsqueda y uno de los mensajes más compartidos dice: “Si fuera cualquiera de nosotros el que estuviera en su lugar, ya hubiera puesto el mundo de cabeza para sacudirlo y encontrarnos. Les pedimos que no lo dejen solo, que esté presente en sus oraciones y que ayuden a difundir”.

“Nadie debería vivir el dolor de la muerte ni la incertidumbre de una desaparición. Por favor ayúdenos a encontrarlo; cualquier información será confidencial”.