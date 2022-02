EU insiste en su preocupación por los asesinatos de periodistas; México responde que tiene avances contra esos crímenes

El gobierno de Estados Unidos cerró filas en torno a su secretario de Estado, Antony Blinken, luego de que sus declaraciones sobre la situación de la prensa en México fueran descalificadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, respaldó este miércoles los dichos de Blinken en torno al tema, horas después de las críticas del mandatario mexicano.

Paski señaló que Blinken habló en representación del gobierno estadounidense e hizo pública una preocupación que está basada en los hechos.

“Hemos visto con hechos las amenazas que han ocurrido a los periodistas en México, y esa es una preocupación que creo que el secretario de Estado está expresando en nombre de Estados Unidos, acerca de esos abusos, así que creo que él estaba hablando de hechos que hemos visto en el terreno”, dijo la portavoz.

El martes, Blinken expresó en Twitter su preocupación por los crímenes contra periodistas en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a aquellos que piden una mayor rendición de cuentas y protecciones para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron sus vidas por la verdad”, dijo.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022