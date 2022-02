Atacantes de San José de Gracia se llevaron los cuerpos de las víctimas, dice Fiscalía de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este lunes que estima que los atacantes que el domingo realizaron hechos de violencia en la localidad de San José de Gracia se llevaron los cuerpos de las personas que asesinaron.

El fiscal Adrián López Solís dijo en conferencia de prensa que por esta razón aún no es posible saber cuántas víctimas hubo.

“En estos momentos, no es posible cuantificar el número de víctimas, principalmente porque materialmente no están disponibles. Adicional a ello, presumiblemente podría tratarse de personas que no son ni avecindadas ni originarias ni radicadas en el lugar de los hechos”, expuso ante periodistas.

“(Se contempla la posibilidad) de que los propios agresores los hayan recogido, los hayan subido a vehículos y se hayan retirado con las víctimas”, añadió.

El domingo, medios locales y nacionales reportaron el ataque contra decenas de personas reunidas en un velorio. Los reportes calculaban que había entre 10 y 17 personas asesinadas.

Sin embargo, la fiscalía informó por la noche en un comunicado que, cuando sus elementos llegaron al lugar del ataque, no encontraron cuerpos sino un sitio recién lavado y desechos de productos de limpieza.

El fiscal López Solís insistió en ese punto este lunes. Por esa razón es que la institución a su cargo estima que los agresores se llevaron los cadáveres.

Según el funcionario, las primeras indagatorias apuntan a que en el lugar fue atacado Alejandro “G”, conocido como el “Pelón”, a quien se atribuyen actividades delictivas en esa zona de Michoacán y en el estado de Colima.

López Solís señaló que Alejandro “G” estaba ahí para velar a su madre, cuando fue atacado por un grupo rival con el que tenía rencillas.

El funcionario estatal añadió que las autoridades ministeriales investigan también por qué la policía local no reportó los hechos de violencia antes. Estos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, pero la fiscalía supo de ellos hasta las 18:00 horas.