INE ordena a Sheinbaum borrar mensaje por violar veda, pero ella insiste: “Seguiremos hablando”

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eliminar de sus redes sociales un mensaje por violar la veda electoral y evitar emitir comentarios relacionados con logros y actividades de gobierno, que puedan considerarse propaganda gubernamental, ante la veda electoral por la revocación de mandato.

Esto, tras publicar un mensaje el pasado 18 de febrero en el que destacó logros del gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con el INE, esto podría entrar dentro de la categoría de propaganda gubernamental, prohibida por la veda.

En un segundo mensaje escribió: “Buenas noches. Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar”, lo que fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por ello, el organismo ordenó a la funcionaria que, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación de su cuenta de Twitter, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.

El INE advirtió que, por segunda ocasión, la funcionaria emitió propaganda gubernamental en periodo prohibido y la llamó a respetar la ley; la primera fue por el desplegado de todos los gobernadores de Morena apoyando al presidente López Obrador.

“Vamos a seguir hablando”, responde

Ante el llamado del INE, Sheinbaum dijo que eliminará los mensajes, aunque advirtió que no dejará de pronunciarse durante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato.

“Están más preocupados por revisar los tuits de la jefa de gobierno que por promover la democracia participativa”, sostuvo.

Aseguró que ellos están actuando en contra de la consulta y que el INE está obligado por la Constitución a promover la participación. “Yo no he visto realmente anuncios de promoción de la participación, entonces obligan a que callemos, pero ellos no cumplen su función constitucional”.

“Vamos a cumplir con el mandato que nos dan, pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar”.

La Constitución en el artículo 35 y la ley federal de revocación de mandato establecen que durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria publicada el 4 de febrero y hasta que concluya la votación el 10 de abril, “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”.

La Comisión del INE también aplicó medidas cautelares contra legisladores de Chihuahua, quienes publicaron un desplegado a favor del presidente López Obrador, con motivo de una gira que realizó hace unos días.

