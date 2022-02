‘El litio es del pueblo': AMLO informa que creará una empresa para la explotación del mineral

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno federal creará una empresa para la explotación del litio – mineral que se ha llegado a catalogar como ‘el nuevo petróleo’– en tierras mexicanas.

“La concesión para el litio es especial, ya se decidió que será explorado para el beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio”, explicó.

Después de que el martes anunciara que el gobierno estadounidense reclamó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó una concesión a una empresa china para explotar una mina en Sonora, dijo que no quería que México se convirtiera en territorio de conflicto entre potencias.

“Cuando se entregaron esas concesiones no era para el litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación, estratégico, como el petróleo”, dijo en la conferencia matutina de este miércoles.

Un día antes, López Obrador advirtió que el litio no sería “ni para China, ni para Rusia, ni Estados Unidos”, pero aclaró que su gobierno no quiere confrontación con ningún otro, sino que lo que desea es defender su soberanía.

Finalmente, aclaró que no se explotará el litio con la concesión que otorgó Cofece a una empresa china para explotar la mina en Bacanora, Sonora.

Para que entiendas mejor: Qué es el litio, el elemento al que el gobierno de AMLO llama ‘el nuevo petróleo’

“El litio lo explotará la nación, para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana”, afirmó.

El martes, el mandatario se fue en contra de la Cofece, por haber autorizado a una empresa de China la explotación de la mina en Bacanora, al afirmar que es un organismo autónomo, pero del pueblo.

“Miren a lo que llegan estas instituciones creadas durante el periodo neoliberal, ahora resulta que tienen más poder que el Ejecutivo y que pueden entregar bienes estratégicos a extranjeros. ¿Y nuestra soberanía? ¿Y la defensa de nuestros recursos estratégicos dónde queda?”

Este miércoles recalcó: “Por eso mi inconformidad de siempre de estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegaba un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar decisiones, el neoliberalismo significó eso, atar a los gobernantes”.

Te puede interesar: Hablemos de gobernanza de litio en México

López Obrador propuso al Congreso el pasado 1 de octubre la Reforma Eléctrica, con el propósito de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y establecer que el Estado será el único actor autorizado para extraer litio, un mineral indispensable para las baterías de autos eléctricos y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Sin embargo, advirtió que aunque no se apruebe la reforma, su gobierno no dará ninguna concesión para extraer el mineral: “Tenemos facultades para hacerlo”.





