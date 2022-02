Médica residente denuncia amenazas y trato misógino; solo la cambian seis meses a otro hospital

Mayra Leal, médica residente de segundo año de cirugía, en el Hospital General de Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, denunció, el pasado 17 de diciembre, ante la Fiscalía de Investigación Territorial, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, que en el hospital donde está ha recibido amenazas, insultos y trato misógino. También puso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNH). Lo único que ha conseguido hasta ahora es que la manden a rotar seis meses a otro hospital. Después tendrá que volver con sus agresores.

La médica residente señala que ha recibido malos tratos, como dejarla sin entrar a quirófano, dejarla sola en las guardias o con guardias muy largas y que tanto sus compañeros residentes como los médicos adscritos le hacen comentarios misóginos y ofensivos.

Cuando trató de quejarse, desde agosto pasado, ante el profesor titular de residentes de la especialidad de cirugía general en el Hospital de Las Américas, Paul Martínez, la residente asegura que la respuesta de este fue que si las quejas llegaban a la doctora Perla Salcedo, jefa de Enseñanza, y a Toluca se iba a enterar de lo que era él capaz.

Pese a esa amenaza, Leal acudió con la doctora Salcedo para enterarla de las situaciones que vivía, pero no encontró apoyo. También pidió ante la jefatura de enseñanza a nivel estatal en Toluca, Estado de México, su cambio definitivo a otro hospital, pero se lo negaron.

Fue por esto que Mayra Leal interpuso la denuncia, el pasado 17 de diciembre, de la que Animal Político tiene copia. En esta denuncia la residente relata todos los malos tratos de los que ha sido objeto y cómo las autoridades del hospital no han actuado para evitar que se sigan cometiendo.

Andrés Castañeda, del Colectivo de Médicos en Formación señala que es común -y por eso es muy raro que los médicos se atrevan a quejarse- que suceda algo ante el tipo de hechos que ha vivido Mayra. Ni los hospitales, ni las universidades actúan para que estas cosas no pasen, son situaciones que se van repitiendo de una generación a otra y no hay consecuencias para los agresores, dice.

“No hay mecanismos formales implementados para que los residentes se quejen, y nadie les hace caso, su voz nunca se escucha, se le da peso a los agresores y la credibilidad a ellos. Debería de haber un comité, entre los hospitales y las universidades, que evalúe estos casos, pero no lo hay, no hay nada”, subraya Castañeda.

Leal señala en la denuncia que entre los comentarios que ha recibido, y por los que quería quejarse ante Paul Martínez, están los del jefe de residentes, Alejandro Oropeza, residente de tercer año de cirugía general en el mismo hospital.

“Una vez me dijo -asienta Mayra en su denuncia y en entrevista con Animal Político- que había hecho una encuesta entre los residentes de primer año para ver a quién se cogerían, si a mí o a otra residente, y que qué sentía porque perdí”.

Animal Político solicitó, a través de la oficina de comunicación de la Secretaría de Salud del Estado de México, conocer la postura de los denunciados por la residente ante las imputaciones que se les hacen.

Lo que se recibió fue una tarjeta informativa en la que lee: con relación a los supuestos hechos por malos tratos a médicos residentes de la especialidad de cirugía, adscritos en el Hospital General “Las Américas” en Ecatepec, la Secretaría de Salud del Estado de México informa:

Que el pasado 31 de enero del presente año, la responsable de la Jefatura de Enseñanza del referido nosocomio, recibió, por parte de la alumna Mayra L., copias de notificación de inicio de quejas que interpuso ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco en la Ciudad de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, puntualiza que, hasta el momento, las autoridades de la unidad médica no han recibido de manera formal de las mencionadas instancias, requerimiento alguno o solicitud de información.

Asimismo, precisa que con el fin de salvaguardar a las y los médicos residentes y evitar cualquier situación en contra de su persona, se determinó, como medida precautoria, la rotación de la alumna, quien actualmente continua con su desarrollo profesional en otra unidad hospitalaria del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Agresiones y misoginia

En su denuncia, Mayra hace una narración de varios hechos, como que entre abril y mayo de 2021, otro residente de tercer año, José Quintana, asegura Mayra, le impuso guardias de castigo. La médica debía entrar a las 4 de la mañana al hospital y salir después de las nueve de la noche, en una zona peligrosa como es Ecatepec, en el Estado de México.

La residente también señala que Oropeza la ha llamado retrasada mental frente a otros residentes y pacientes. “Una vez en un pase de visita, cuestionó una nota médica que yo había hecho refiriéndome a una escala de lesiones vasculares intestinales. Él me dijo que no conocía esa escala y que era una retrasada, que me fuera del pase de visita. Otra ocasión me dijo que hacía las notas igual de chuecas que mis nalgas”.

De acuerdo con datos de la Encuesta de Médicos en Formación 2021, realizada por las organizaciones de la sociedad civil Nosotrxs, y el Colectivo de Médicos en Formación, a 2 mil 458 personas en los 32 estados de la república, el 40.2% señaló haber sido acosado sexualmente durante sus actividades formativas, y el 40.5% reportó haber sufrido algún tipo de agravio a su persona en la universidad y campo clínico.

Francisco Zapata, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, señala que de 2015 a la fecha han recibido 200 denuncias formales, que se ingresaron ante las autoridades de Salud o de las instituciones educativas, por casos que van desde el maltrato hasta la violación y el abuso sexual o el secuestro. Denuncias informales que los residentes solo interponen ante esta asociación, Zapata asevera que tienen más de mil.

Leal señala que en el servicio de cirugía los malos tratos hacia las mujeres son más marcados, puesto que es un ambiente dominado por hombres, la mayoría de los médicos son hombres, lo mismo que los residentes.

“Solo somos tres mujeres residentes y seis hombres en el servicio de cirugía en el Hospital de Las Américas. A mi otra compañera también le hacen burlas, se burlan de su físico y de cómo habla. Solo a la otra no porque les cae bien y se lleva bien con todos. El peor trato lo tengo yo porque soy la que se queja”, sostiene Mayra.

Ante la presunta inacción y amenaza de Paul Martínez, la residente acudió a Perla Salcedo, Jefa de Enseñanza del Hospital de Las Américas, para enterarla de las situaciones que estaba viviendo. “Pero ella me dijo que seguro yo me llevaba pesado con los compañeros y había provocado todo eso, y me mandó a valoración psicológica”.

Como nadie parecía dispuesto a apoyarla en el hospital, ni sus propios compañeros, que prefieren no quejarse ante los malos tratos, Mayra Leal decidió solicitar su cambio a otra institución ante la jefatura de enseñanza a nivel estatal en Toluca, Estado de México, pero se lo negaron, argumentando que no estaban permitidos los cambios.

El 3 de diciembre pasado, Animal Político publicó la denuncia de malos tratos hacia Mayra y otras dos de sus compañeras, aunque en ese entonces ella no se atrevió todavía a que su testimonio se publicara con nombre.

Pero después de esta publicación, y como en el hospital dedujeron de quienes se trataba, se acentuaron los malos tratos, las burlas y los castigos, en especial hacia la residente de cirugía y de medicina interna, que dieron su testimonio para la nota anterior.

Es por eso que Mayra decidió dar su nombre y levantar tanto la denuncia ante el ministerio público como ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hasta ahora lo único que ha conseguido es que la manden seis meses a rotar a otro hospital.

“Aquí llevo unos días y el ambiente es mucho más tranquilo y amable, pero sé que puedo volver al Hospital de Las Américas, donde están mis agresores, porque no me han autorizado el cambio como tal y tengo miedo. Además, lo que hace falta es un cambio radical, en el que quienes cometen estos actos tengan una consecuencia”, sostiene Leal.

Andrés Castañeda, del Colectivo de Médicos en Formación, señala que actualmente seis de cada 10 personas matriculadas en la carrera de medicina son mujeres. “Sin embargo, en pleno 2022 no es igual el trato para ellas que para ellos”.

Todos los días, agrega, quienes practican o estudian la medicina se enfrentan a comportamientos misóginos por parte de la población y del mismo personal de salud (mujeres y hombres). Estas agresiones van desde el demérito y la subestimación hasta la violencia sexual.

Por eso es que este 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer Médica, el Colectivo de Médicos en Formación lanza la campaña #NoMásMisoginiaMédica, en la que entre otras cosas se posteará en redes sociales bajo el hashtag #NoEstáChido, todas las frases y malos tratos que las médicas deben aguantar.