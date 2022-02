México está en fase de descenso de cuarta ola de COVID: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 en el país está en la fase de descenso; aunque dijo que la mortalidad está al alza.

Explicó que se registró una reducción de 31% de casos estimados de COVID en la quinta semana del año y se prevé que se mantenga así, a una velocidad semejante al ascenso, en la medida, dijo, en que la variante ómicron tiene periodos de enfermedad más breves.

“Esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades laborales y la reducción del porcentaje de positividad, son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto acme y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de Covid-19 en México, dominada por la variante Ómicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso“, dijo.

Indicó que en las hospitalizaciones hay una tendencia de reducción en 25 de las 32 entidades federativas y que repercutirá, en que la próxima semana, en la desocupación de las unidades COVID.

"Quien llega al hospital y pierde la vida es con toda la probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo", señala.

López-Gatell señaló que la mortalidad sigue al alza por las personas que no se vacunaron.

“Esta ha sido una fase de la epidemia muy caracterizada por los no vacunados, quien llega al hospital y pierde la vida es con toda la probabilidad una persona que no se vacunó o no se puso el esquema completo”, dijo.

Respecto a menores de edad, comentó que desde mitad de enero ya se ve que se están reduciendo los casos en niños y adolescentes que han estado en actividad en las escuelas y que no ha significado un repunte.

Agregó que solo 0.26% de un total de 114 mil escuelas han tenido que cerrar temporalmente por casos de COVID.

Ayer, la Secretaría de Salud reportó una disminución en la tendencia de casos de COVID-19, entre las semanas 2 y 3 del año.

De acuerdo con el reporte técnico diario de la dependencia, este lunes se detectaron 12 mil 521 casos recientes, para un acumulado de 4 millones 942 mil 590 contagios, desde el inicio de la epidemia.

Sin embargo, la dependencia estima que 230 mil 308 (un 4.4%) son casos activos por presentar síntomas en días recientes.