Movimiento Ciudadano perfila retirar la candidatura de Palazuelos en Quintana Roo

El partido Movimiento Ciudadano (MC) perfila retirar al conductor y empresario Roberto Palazuelos su candidatura al gobierno de Quintana Roo, a raíz de las críticas que han generado declaraciones suyas sobre el posible uso de la justicia contra adversarios y sobre presuntamente haber matado a dos personas alegando legítima defensa.

Dirigentes de ese partido confirmaron a Animal Político que es casi un hecho que Palazuelos perderá la postulación, aunque la decisión final se tomará este sábado. Mientras tanto, MC y Palazuelos están en negociaciones.

En menos de un mes, las aspiraciones del empresario cambiaron: el 22 de enero se registró como precandidato asegurando que su propuesta de gobierno sería ecologista y que atendería primordialmente la inseguridad en el estado.

Días después, Palazuelos lanzó una amenaza durante un programa de televisión para aquellos que lo han criticado, o que él considera lo difaman, y advirtió que cuando llegue al poder “ajustará cuentas”.

Esto, luego de que una extrabajadora acusó que presuntamente en uno de sus hoteles de Tulum reciclan la comida que sobra de los comensales, pero también en un contexto de ataques a periodistas en el país.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”, dijo en ese momento, aunque después ofreció disculpas.

Apenas un par de días después volvió a circular una entrevista que dio en 2020, donde reconoció haber matado a una persona durante un presunto robo en la Ciudad de México, en legítimas defensa.

“Yo con mi conocimiento jurídico, dije: Este wey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo es legítima defensa, de repente veo que se está agarrando con el de la puerta y la chingada, se armó una balacera, matamos a dos cabrones”, sostuvo.

Al interior del partido dicen ‘no’ a Palazuelos

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, relató que varios militantes del partido han planteado que la candidatura de Roberto Palazuelos “no empata” con su identidad.

“Todas estas declaraciones y la vida de este personaje no es para dirigir la política de un estado”, afirmó en entrevista con W Radio.

Mercado indicó que Movimiento Ciudadano “está en otro momento”, con otro tipo de plataforma, lo cual no está en la misma línea que lo que representa Palazuelos.

Lo anterior fue refrendado por la exdiputada federal del partido, Martha Tagle, quien dijo que el perfil del precandidato “es opuesto” a lo que ha construido Movimiento Ciudadano.