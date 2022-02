Alcaldesa de Acapulco dice que no hay a quien acusar por agresión con tráiler en protesta de normalistas

El pasado viernes, durante una protesta por la aparición con vida de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, normalistas se enfrentaron con integrantes de la Guardia Nacional.

De acuerdo con diversos videos compartidos en redes y por medios de comunicación, en medio del choque, ocurrido a la altura de la caseta de Palo Blanco, se observa el momento en el que un tráiler es lanzado sin frenos y sin conductor en contra de elementos de la Guardia Nacional.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Así fue como un tráiler sin frenos y sin conductor fue soltado contra el cerco de la Policía Federal y la Guardia Nacional durante el enfrentamiento entre normalistas de #Ayotzinapa en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, #Chilpancingo, #Guerrero pic.twitter.com/PTB2P50jEI — El blog de los guachos (@elblogdelosguac) February 5, 2022

Tras estos hechos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, afirmó que los normalistas no pueden ser investgados, pues “en términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto medio, sin conductor. Por ello no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quién provocó esto”, según reportes del diario Reforma.

“En los mismos términos, si hubiese ido un individuo al volante y dicho individuo hubiese sido detenido, ahora podría ser acusado de intento de homicidio y varios delitos más”, dijo en entrevista.

También señaló que no se puede olvidar “El Guerrero bronco, nuestros orígenes, ser guerrerense no es ser cualquiera. (Los normalistas) son movimientos, no son delincuentes, hay una causa, hay un dolor”.

“Era totalmente innecesario emprender acciones de choque”

La organización Tlachinollan detalló que el 4 de febrero pasado, los estudiantes de Ayotzinapa pretendían tomar la caseta “con el objeto de manifestarse exigiendo la presentación con vida de 43 estudiantes y denunciando la falta de avances en las investigaciones”.

Según el relato de la organización, los manifestantes fueron encapsulados por más de 800 policías, quienes “coartaron su derecho a la libertad de expresión , asociación y reunión”.

🚨Porque luchan por la vida los reprimen | @Tlachinollan | 👀Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos condenamos enérgicamente la represión contra los estudiantes de la Normal Rural de #Ayotzinapa.👉https://t.co/HnvhqVzfPN pic.twitter.com/7RNgbj6vsD — Tlachinollan CDHM (@Tlachinollan) February 5, 2022

Por este motivo, los estudiantes optaron por retirarse, pero de acuerdo con Tlachinollan, “un mando de la Policía Estatal de manera innecesaria ordenó impedir el avance de los últimos autobuses (de normalistas), razón por la cual los jóvenes intentaron abrir paso para que los vehículos avanzaran”, a lo que autoridades respondieron con gas lacrimógeno.

El saldo fue de 5 estudiantes detenidos y dos heridos, quienes recibieron atención médica en un hospital de Tixtla, Guerrero. Los aprehendidos fueron liberados horas más tarde.

Con información de Reforma (suscripción necesaria).