No habrá impunidad: AMLO a autores intelectuales y materiales de los asesinatos de periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a autores intelectuales y materiales del asesinato y agresiones a periodista que no habrá impunidad y que habrá castigo.

En conferencia de prensa, señaló que ya no es lo mismo que antes ni hay protección; afirmó que hay investigaciones abiertas en todos los casos.

“Primero, no hay impunidad, que no estén pesando autores intelectuales y materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes, que no habrá castigo, es un mensaje aclaratorio.

“Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio’, eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, enjuagues, pero nosotros no respetamos”, dijo.

"Que no estén pensando, autores intelectuales y materiales, que van a quedar impunes": @lopezobrador_ asegura que ya no hay impunidad en los casos de agresiones y asesinatos de periodistas en el país. pic.twitter.com/jwztWKhQWB — Animal Político (@Pajaropolitico) February 3, 2022

Añadió que habrá “cero impunidad”, que todos los días se trata el tema en el gabinete de seguridad y que se está mejorando el sistema del Mecanismo de Protección federal.

López Obrador destacó el apoyo de la población; indicó que en el caso del periodista Nezahualcóyotl Cordero, los vecinos lo protegieron y salieron a su defensa; mientras que, en Tijuana, están ayudando en la investigación.

Hay avances en investigación de asesinado de periodista de Tijuana: SSPC

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó que hay “avances importantes” en los casos de los periodistas asesinados en Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

Señaló que se han hecho indagatoria técnicas y jurídicas para judicializar los casos y se espera que, en poco tiempo, se generen las órdenes de aprehensión contra los responsables.

“Hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos”, dijo.

.@Ricar_peralta dice que "hay avances importantes" en las investigaciones de los homicidios de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Sobre el ataque al comunicador Nezahualcóyotl Cordero señala que ya hay un detenido. pic.twitter.com/9XzhDOQYLx — Animal Político (@Pajaropolitico) February 3, 2022

Respecto a la agresión del periodista Nezahualcóyotl Cordero en Quintana Roo, el subsecretario indicó que ya se tiene detenido a uno de los dos agresores y que el comunicador “está bien, con su familia, resguardado”.

En tanto, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, señaló que se está revisando el funcionamiento del mecanismo de protección de los periodistas.

Indicó que en breve se dará un informe de cuáles han sido los cambios relativos al mecanismo, no solamente en lo referente a la Subsecretaría de derechos humanos, sino que hay todo un programa que tiene que ver con la revisión en conjunto de periodistas y defensores de derechos humanos que están bajo la protección del propio mecanismo.

Durante el primer mes del 2022, fueron asesinados el periodista José Luis Gamboa Arenas; después el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, y Lourdes Maldonado; estos dos últimos, comunicadores de Tijuana, Baja California, que fueron asesinados con tan solo días de diferencia.

El 31 de enero, el portal Monitor Michoacán denunció el asesinato de Roberto Toledo, uno de sus miembros, en respuesta al trabajo periodístico que realiza el sitio, de acuerdo con su director, Armando Linares.

La noche de este martes intentaron asesinar al periodista y director del portal CG Noticias, Nezahualcóyotl Cordero, en Isla Mujeres, Quintana Roo.