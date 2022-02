Zaldívar acusa “operación” de Calderón para proteger a familia de Zavala en caso ABC; ella responde que es “mentira”

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que recibió presiones durante el gobierno de Felipe Calderón para proteger a familiares de su esposa Margarita Zavala, por el caso del incendio en Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2019, en donde murieron 49 niños.

“Hoy puedo dar fe, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló el presidente de la SCJN.

Durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, Arturo Zaldívar acusó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó en su oficina para presionarlo y que cambiara el proyecto de sentencia, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala.

“En un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto” y le dije ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática”, contó.

Cuando ocurrió el incendió, que dejó más de 100 niños heridos, la estancia infantil tenía como socia a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala.

Recordó que el caso de la Guardería ABC fue su “bautizo” como ministro y cuando asumió el cargo algunos de sus colegas trataron de sorprenderlo para que votara en favor del “autoritarismo” de Calderón, lo que no aceptó.

“Y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros, chamaqueándome, pensaron que lo que yo, lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca, nunca se esperaron que yo iba a presentar un proyecto como el que presenté”, sostuvo.

Lelo de Larrea recordó que dio instrucciones de hacer público el proyecto de sentencia y entregarlo a la prensa ante la posibilidad de no ser presentado ante el Pleno de la Corte. También dijo que recibió “amenazas veladas de compañeros ministros” y varias advertencias de diferente tipo, hasta que se llegó a la discusión del tema por tres días.

En 2019, Arturo Zaldívar ya había declarado que había sido presionado por el Felipe Calderón, quien ha negado que haya ejercido presión contra él o la Suprema Corte.

Esta mañana, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y esposa de Calderón, Margarita Zavala, aseguró que el ministro de la Corte “miente” al asegurar que recibió presiones del exmandatario.

“Zaldívar Lelo de Larrea también miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros”, escribió.

“Concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años”, enfatizó Zavala.

Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL

Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentiras Abro hilo — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 23, 2022