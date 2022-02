Pedro Carrizales, “Mijis”, se encuentra desaparecido desde hace 12 días

El exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, conocido como el “Mijis”, se encuentra desaparecido desde hace 12 días.

La última vez que se supo de él fue el 1 de febrero en Coahuila, y de acuerdo con sus familiares, iba a Nuevo León.

La Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí emitió una ficha para pedir a la población que aporte detalles que ayuden a dar con su paradero.

Hoy se cumplen 11 días de la desaparición de Pedro Carrizales “el MIJIS”. Pedimos por favor que nos sigan apoyando compartiendo su información. Les mantendremos al tanto de las próximas acciones que se tomarán para su búsqueda. Gracias a todos.🙏🏽 pic.twitter.com/2IFFU35vrL — El MIJIS (@mijisoficial) February 11, 2022

De acuerdo con las autoridades, la última ubicación de Carrizales Becerra se registró en el hotel las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila; abordó un vehículo Dodge tipo Journey modelo 2014 color rojo.

“La camioneta tiene una abolladura que abarca la salpicadera y la puerta del lado del conductor. Portaba permiso de circulación emitido en el municipio de San Pedro”, señala la ficha de búsqueda.

Milenio Televisión dio a conocer unos audios que Carrizales Becerra envío a su pareja donde le dijo que había sido detenido.

“Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”, se escucha decir al “Mijis”.

En entrevista con Radiofórmula, el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, señaló que Carrizales estuvo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 1 y el 4 de febrero.

El día que se le vio por última vez, el “Mijis”, de 42 años, llevaba puesta una camisa de manga larga color azul cielo, chamarra azul marino, pantalón de mezclilla azul oscuro, además de botas cafés y una pulsera negra con tres cuarzos. De tez morena, el Mijis ronda los 42 años.

La Comisión Estatal de Búsqueda detalló también las señas particulares del exdiputado, como sus tatuajes en el pecho y antebrazo izquierdo, cicatrices y el lunar abultado del lado derecho de la nariz, así como su habitual barba de candado.