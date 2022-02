Por ética, periodistas deberían dar a conocer sus ingresos, “responden a intereses”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por “ética”, sin que intervenga el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los periodistas famosos deberían dar a conocer su ingreso porque “no representan al pueblo, pero sí a grupos de intereses creados”.

Durante su conferencia matutina, pidió ahora a los periodistas Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos informar cuánto ganan.

“Entonces, no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras en el manejo de medios, de guerra sucia, no importa, pero que la gente tenga información”.

“¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen ‘es que ellos (los periodistas) son privados’. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos, y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo”, sostuvo esta mañana.

El presidente advirtió que seguirá exigiendo que el periodista Carlos Loret de Mola informe cuánto gana y transparente el origen de sus bienes ya que acusó que el comunicador está vinculado a empresas que anteriormente acaparaban el negocio de la venta de medicinas y equipo médico al gobierno federal.

Sin embargo, de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, el INAI no puede solicitar los datos fiscales o de ingresos de un particular, a instancias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), si dicha información no está ligada con el uso de recursos públicos.

Ni tampoco podría otorgar o exhibir información de ese tipo, de un particular, porque de hacerlo violaría el derecho a la protección de los datos personales. En este Sabueso te contamos.

El mandatario aseguró que a nivel “mundial” hay medios de comunicación que responden a intereses y cuestionó quiénes son los dueños de The New York Times, el Financial Times o del Washington Post.

Además, acusó que los medios de comunicación “han inflado a personajes” y los han llevado al gobierno, y que además, han jugado un papel de destrucción de quienes consideran “un peligro para México o un peligro para sus intereses”.

“Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, expresó.

Un grupo de periodistas decide no hacer preguntas a AMLO

Esta mañana, reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren Presidencia guardaron un minuto de silencio al finalizar la conferencia matutina en Palacio Nacional para recordar y pedir justicia para los periodistas asesinados durante este sexenio y los pasados.

Cuando se le notificó al mandatario que como parte de las manifestaciones de periodistas en contra de los asesinatos de colegas, los reporteros presentes acordaron no formularle más preguntas durante la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que estaban en su derecho.

“Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, afirmó.

Sin embargo, destacó que desde el gobierno no se manda “a aniquilar a nadie” y negó que hubiera impunidad: “nosotros no somos represores, para que no nos confundan”.

Además, insistió en que no se utilicen las muertes de periodistas para atacar a su gobierno, ya que lo considera una “utilización del dolor ajeno” con fines de manipulación.

Desde Palacio Nacional, López Obrador defendió su derecho a replicar durante las conferencias matutinas y dijo que se debe de priorizar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas para todos.

“‘Ah, es que usted es Presidente y usted no puede hablar’ ¿cómo? ¿Por qué no puedo hablar, cómo me van a silenciar? Si además estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México, que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país… ¿Cómo no voy a hablar?”

Y agregó: “No, estamos aquí para transformar y ojalá lo vayan comprendiendo y si no pues ofrecemos disculpas por las molestias que causan nuestras acciones, nuestro proceder, pero vamos adelante y no tenemos ningún problema de conciencia”.

Más temprano, Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, aseguró que en las conferencias del presidente no hay censura, sólo réplicas a notas falsas.

“Censura son los cierres de periódicos, eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de comunicadores (…) no que se desmienta a Loret de Mola ni a López Dóriga”.

García Vilchis calificó como “una ruindad” el que se trate de vincular los ‘desmentidos’ con los asesinatos de periodistas.

