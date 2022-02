“Cuando sea titular del Ejecutivo ajustaremos cuentas”: Roberto Palazuelos amenaza a sus críticos

Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), lanzó una amenaza para aquellos que lo han criticado, o que él considera lo difaman, y advirtió que cuando llegue al poder “ajustará cuentas”.

En una entrevista en el programa De Primera Mano, de grupo Imagen, el precandidato amenazó a sus críticos con ajustar cuentas, y de esta manera, tomar venganza de ganar la elección.

“Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”, aseguró.

Dicha amenaza la hizo luego de que una extrabajadora acusó que presuntamente en uno de sus hoteles de Tulum reciclan la comida que sobra de los comensales, pero también en un contexto de ataques a periodistas en el país.

En lo que va de 2022 han asesinado a cuatro personas por su actividad periodística.

El pasado 25 de enero, ciudadanos y periodistas en 47 ciudades de 27 estados del país protestaron por los asesinatos de periodistas y para hacer un llamado de auxilio ante las agresiones sistemáticas que sufre la prensa en México, donde suman 140 comunicadores asesinados desde el 2000 a la fecha.

En la entrevista, Palazuelos detalló que la mujer que lo acusa de reciclar la comida que dejan los comensales sí trabajó en su hotel, y que lo demandó.

“Todo eso es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía (…) Quedó muy herida y ahora se presta a estar diciendo cosas y demás”, dijo Palazuelos.

El empresario aseguró que cuando llegue a ser titular del Ejecutivo tomará acciones en contra de quienes lo han difamado.

“A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando, eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuentas”.

Al respecto, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, escribió en su cuenta de Twitter que el comentario del precandidato fue grave y “es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales”.

Es gravísimo que Roberto Palazuelos amenace con un "ajuste de cuentas" a una mujer que defendió sus derechos laborales.

Es inadmisible amenazar con usar un eventual poder como gobernador para tomar venganzas personales. — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 4, 2022

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, escribió: “El poder no es para ajustar cuentas. Las revanchas personales no son justicia. Hay que dejárselo claro a los candidatos y a un presidente que persigue a quienes piensan distinto con los instrumentos del poder público. En Movimiento Ciudadano estamos obligados a ser distintos”.