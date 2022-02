Roberto Palazuelos deja la candidatura de MC al gobierno de Quintana Roo

El actor, conductor y empresario Roberto Palazuelos anunció este viernes que deja la candidatura de Movimiento Ciudadan (MC) al gobierno de Quintana Roo, tras haber hablado con el fundador del partido, Dante Delgado, acerca de la controversia que ha generado una serie de declaraciones suyas.

Durante una entrevista con W Radio, Palazuelos dijo que este jueves por la noche se reunió con Delgado, con quien acordó dejar la postulación.

“Acordamos los dos pues ya mejor me hago a un lado. Si no me quieren, pa’ qué me quedo. Creo que yo pierdo, pero también ellos pierden mucho. Creo que se dejaron llevar por gentes que le hicieron grilla interna al partido”, señaló al periodista Enrique Hernández Alcázar.

#ÚltimaHora⚠️: "Sin mí, Movimiento Ciudadano va a perder", me dijo @RobPalazuelos. Además, negó conocer a algún líder del Cártel del Golfo y adelantó que será candidato independiente a la gubernatura de Quintana Roo para el 2027. La entrevista completa en @elwesomx. pic.twitter.com/prk07rZXui — Enrique Hernández Alcázar🎙 (@EnriqueEnVivo) February 18, 2022

Dirigentes de ese partido también confirmaron a Animal Político la salida de Palazuelos, quien había sido prerregistrado como candidato hace solo unas cuantas semanas.

Ahora, MC tendrá que elegir a un nuevo abanderado y se prevé que sea el senador José Luis Pech, quien este jueves anunció que no apoyará a la candidata de su aún partido, Morena, Mara Lezama.

🟢 No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún. #MorenaSinUnidad #QuintanaRoo pic.twitter.com/dkJ7ISPTOH — Dr. Pech (@DrJLPech) February 17, 2022

Palazuelos generó controversia luego de que en diferentes espacios dijo, entre otras cosas, que actuaría contra sus adversarios si llegaba al gobierno del estado, o que hace unos años mató a dos personas que intentaron asaltarlo, actuando en legítima defensa.

Al respecto, en la entrevista con W Radio, reconoció que el fundador de MC le dijo que esos comentarios “manchan” la imagen de ese partido. En tanto, él considero que con su salida MC perderá en Quintana Roo, aunque con él tenía una “gran oportunidad” de ganar.

“Movimiento Ciudadano no va a ganar ninguna elección”, dijo, al referirse a los comicios locales que este año se realizarán en seis estados, incluyendo a Quintana Roo. Las otras cinco entidades son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. En todas, se votará para renovar la gubernatura.