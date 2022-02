“Es un timbre de orgullo”, responde AMLO a críticas del senador estadounidense Ted Cruz

Luego de que el senador republicano por Texas, Ted Cruz, criticara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por los ataques contra periodistas y advirtiera que podría estar incurriendo en abuso de poder, el mandatario respondió esta mañana que son “un timbre de orgullo” esas declaraciones.

“Ahora que es un momento de transformación, la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo, por lo que él representa, por lo que representamos. Si él me alabara, si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad sí me produce orgullo. Y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones”, comentó.

Lee: ‘No se mata la verdad’: periodistas en Tijuana exigen a AMLO justicia por colegas asesinados

Ayer, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ted Cruz hizo un llamó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a presionar a su homólogo mexicano para frenar la violencia en contra de los periodistas.

“El clima actual al que se enfrentan los políticos y periodistas en México es el más mortífero de la historia. En 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo (…) El presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas estas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México: Carlos Loret de Mola“, dijo.

El senador republicano señaló que el gobierno mexicano parece estar abusando del poder sin importarle el efecto en México o en las relaciones México- Estados Unidos.

“Estoy profundamente preocupado por la profundización de los disturbios civiles en México y el colapso de la sociedad civil. La ruptura del Estado de Derecho en nuestra frontera sur plantea graves desafíos y peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos en temas que van desde la lucha contra el narcotráfico a la migración ilegal”, dijo el senador.

The accelerating breakdown of Mexican institutions and the rule of law under López Obrador is a threat to US national security.

Today, I pressed the Administration on the need to do more to stop and reverse this deadly trend. pic.twitter.com/h1ZAiNUB7c

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 17, 2022