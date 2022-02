Víctimas acusan que aliados de Andrés Roemer obtienen contratos y cargos en el gobierno

Víctimas de violación y abuso sexual cometido por Andrés Roemer denunciaron que colaboradores del escritor y empresario han obtenido contratos millonarios y cargos públicos en la actual administración federal, aun cuando se sabe que son quienes buscaron frenar las acusaciones e incluso presionaron a las víctimas para no “hacer escándalo”.

Las contrataciones, confirmadas por Animal Político, se dieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en el Senado de la República. El principal beneficiario es el gestor cultural Bernardo Noval, actual director del Pabellón de México en la Expo Dubái, quien también funge como titular del proyecto Casa Nuestra de la Cámara alta, tras el nombramiento hecho por Ricardo Monreal, y cuya empresa ha recibido contratos para diferentes eventos en el Senado.

En diciembre de 2021, una víctima pidió personalmente al canciller Marcelo Ebrard “que fueran congruentes” y que, mientras desde esa instancia de gobierno se gestaba la extradición de Roemer desde Israel, también debía evitarse que Noval se enriqueciera con proyectos de la SRE.

“Le dije que fueran congruentes, que honestamente tener a mujeres en posiciones de poder es la graduación del kínder del feminismo. Su subsecretaria (Martha Delgado) lo pone a tomarse fotos con alguien que ha encubierto a nuestro agresor. Le dije que no solo es tolerancia cero a la violencia, también es que no le den espacio a quienes han encubierto a nuestro agresor y este tipo es uno de ellos”, contó una de las víctima en entrevista con Animal Político sobre su reunión con Ebrard, que ocurrió el 6 de diciembre de 2021 en el piso 22 de la sede de la Cancillería.

Según los testimonios recabados con las mujeres que estuvieron en esa reunión, Ebrard respondió que Noval no era un funcionario de la Cancillería, que no tenía conocimiento sobre la relación que había tenido con Roemer y que investigaría el caso.

La SRE confirmó la reunión y la petición que hicieron las víctimas sobre Bernardo Noval. En respuesta a Animal Político, afirmó que las víctimas señalaron “la presunta existencia de un supuesto vínculo financiero entre este (A. Roemer) y el Sr. Bernardo ‘N’, director del Pabellón de México en la Expo Dubái, al referir que fungía como supuesto ‘prestanombres’ del primero”.

“En atención a los señalamientos de las víctimas, el canciller Marcelo Ebrard instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE a notificar sobre esto a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que determine su veracidad”, cita la carta que Cancillería entregó como respuesta.

La carta que la SRE entregó puede leerse completa aquí

La SRE también dijo que no ha recibido respuesta de la fiscalía sobre el vínculo entre ambos, pero que “impulsa una política exterior feminista y apoya la búsqueda de justicia de las víctimas”.

El 3 de agosto de 2021, la SRE, a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, encabezada por Martha Delgado, suscribió un Convenio de Concertación de Acciones con Bernardo Noval para que una de sus empresas, Brain Hunter, se hiciera cargo de la organización y coordinación del Pabellón de México en la Expo Dubái 2020, uno de los foros internacionales más importantes para la difusión de la cultura mexicana y la atracción de inversiones.

Noval trabajó con Roemer desde 2010, cuando entró como becario al proyecto La Ciudad de las Ideas. Se convirtió en director de Relaciones Interinstitucionales de Poder Cívico, la organización civil de Roemer, y posteriormente ocupó el cargo de secretario en el órgano de gobierno de la asociación hasta 2020, según registros del SAT.

Ambos fundaron la empresa Inception Lab apenas un mes antes de las primeras denuncias públicas en contra de Roemer.

Las comunicaciones entre Noval y Roemer continuaron, al menos, hasta julio de 2021, meses después de que se hicieron públicas las denuncias de abuso sexual y violación, cuando dejaron de compartir la renta de un departamento en Nueva York, según confirmó el propio Noval a este medio.

Pero los señalamientos de las víctimas no solo incluyen a Bernardo Noval. También a gente de su equipo. En el proyecto de Dubái, por ejemplo, el 5 de agosto de 2021 se nombró directora operativa del Pabellón de México a Laura Guagnelli, excolaboradora de la asociación civil Poder Cívico de Andrés Roemer, en la que también trabajó en el equipo que operó el proyecto Ciudad de las Ideas en Puebla, que muchas mujeres señalan como uno de los “ganchos” del escritor para atraer a sus víctimas.

Además, las víctimas señalaron a Susana Franco Reza, quien fue incorporada al Secretariado de la UNESCO por recomendación oficial de Martha Delgado. Testimonios recogidos para este reportaje señalan que la diplomática fue informada en septiembre de 2016 de los abusos cometidos por Roemer cuando este era embajador ante ese organismo de la ONU y no actuó al respecto.

El 15 de febrero pasado, una de las víctimas, Itzel Schnaas, entregó a la UNESCO una carta en la que reclamó al organismo que hubiera contratado a Franco en su Secretariado, aun cuando esta “sabía de las conductas inapropiadas, el hostigamiento, acoso y abuso sexual que Roemer ejercía dentro de la organización”.

En el caso del proyecto Casa Nuestra en el Senado, además de Noval como titular del proyecto, en el directorio funge, como coordinador general de Actividades Artísticas y Culturales, Salvador Vera Islas, quien aparece como contacto principal en el registro de la asociación civil de Andrés Roemer, Poder Cívico, ante el SAT.

Vera, exjefe de Noval en la Ciudad de las Ideas, es la persona que se registró como contacto de la oficina de Poder Cívico ubicada en la calle Plaza Río de Janeiro 50, en la colonia Roma de la Ciudad de México, sitio señalado por la mayoría de las víctimas como la casona en la que Roemer abusó y violó de ellas.

En entrevista, Noval dijo: “Desde hace mucho tiempo decidí, por diversas razones, terminar mi relación con Andrés”. Sin embargo, reconoció que el contacto y trabajo continuó en “la exploración” de algunos “proyectos profesionales”.

Víctimas identifican a Bernardo Noval y a Susana Franco

Para este reportaje se realizaron entrevistas con siete víctimas de Roemer que han denunciado al escritor, además de con abogadas que han llevado el caso de estas y otras víctimas ante las autoridades mexicanas.

“No tiene sentido que a Andrés sí lo quieran meter a la cárcel y por otro lado estén protegiendo y fortaleciendo a Bernardo de tal manera. Es inaceptable, porque los dos van juntos”, dijo una de las víctimas que, en su testimonio, identifica que el ahora director del Pabellón de México en la Expo Dubái supo, porque ella misma le contó, no solo de su caso de abuso con Roemer, sino también del de otra víctima, ambos cometidos en 2009.

Según este testimonio, al tener una relación de amistad en el pasado, las dos hablaron con Noval de lo que vivieron con el escritor en su casona de la colonia Roma, y tiempo después él empezó a trabajar con Roemer en Poder Cívico, en 2010.

“A mí me consta de dos casos: el mío y el de otra chica que él (Noval) sabía perfectamente. Yo me enteré en este año que había muchas otras chicas (víctimas de Roemer en nuestro círculo). No me sorprendió”, dijo una de las mujeres en entrevista.

Víctimas relatan que después de febrero 2021, cuando se dio a conocer el video de Itzel Schnaas con la primera denuncia y varias de ellas empezaron a hacer públicos sus testimonios, Noval las buscó. Una víctima que tuvo vínculos personales y profesionales con él señala que, al hablar de su caso de abuso, él incluso puso en duda los actos de Andrés y así lo transmitió a la familia de ella.

“Iniciamos 2021 con la noticia de que ya hay una denuncia formal contra Andrés Roemer por violencia sexual, ya hay más de 64 mujeres levantando la voz y sumándose a esta denuncia, ya hay una ficha roja de parte de la Interpol por esta denuncia y bueno, yo ahí es cuando entro en una catarsis y me doy cuenta que soy una más. Justamente en estos momentos, esa gente cercana que compartimos (refiriéndose a ella y a Bernardo) me buscan y lo único que me pudieron decir fue: ‘Ya nos enteramos de lo que está pasando con Andrés. Pero Andrés emocionalmente también está muy mal, es que lo están acusando de muchas cosas y es un complot. Pobrecito Andrés y sabemos que Bernardo está muy cercano a él en estos momentos’”.

En su testimonio, esta víctima relata que en febrero del año pasado, cuando finalmente habló directamente con Noval sobre Roemer la conversación se centró en el ahora director del Pabellón de México en Expo Dubái, pidiéndole: “No vayas a armarme falsos, es que yo no sabía nada, no vayas a pensar o decir lo contrario”. En septiembre de 2021, tuvo otra llamada con él en la que insistió en el mismo punto.

“Yo le dije: ‘Tal vez no sabías todos los detalles, pero sí sabías que ocurrió’”.

Y añade: “Bernardo siempre lanzaba preguntas capciosas de ‘¿Qué pasó contigo y con Andrés?’. Él sabía que había pasado algo y siempre intentaba averiguarlo, algo que yo reprimí por muchos años. Que yo realmente no le conté los detalles a nadie, pero sí le dejé saber, hasta donde pude, que era algo muy doloroso, que algo me sucedió, que no podía darle todos los detalles. Pero sí sabía que algo me había sucedido con Andrés”.

También señala que, después del abuso sexual que vivió con Roemer, este siguió acosándola pidiéndole citas, enviando mensajes y regalos.

“Cuando yo le cuento a Bernardo de esos horribles regalos, él me llegó a decir: ‘Así es Andrés, luego a mí hasta me manda a comprar esas cosas’”. “Él sabía”, sentencia.

Después de que las denuncias contra Roemer comenzaron a ser públicas, distintas víctimas empezaron a compartir entre ellas sobre sus abusos y casos, pero también a enlistar nombres de personajes que identifican como cercanos.

“A partir de que entendemos que Andrés es un violentador sexual de tantas personas, hemos platicado y siempre sale el nombre de Bernardo. Porque lo conocemos, sabemos por qué lo vinculamos con Andrés”, dijo otra de las víctimas entrevistadas.

Una de las abogadas de víctimas de Roemer explicó que en distintas reuniones con autoridades mexicanas las mujeres mencionaron a Noval, como ocurrió con la Cancillería en diciembre de 2021, pero también ante la Unidad de Inteligencia Financiera en marzo, y en distintos momentos en la fiscalía.

“Bernardo siempre lo manifestaron como alguien que lo encubría, como Andrés ‘el mentor de Bernardo’. Siempre me lo catalogaron como la persona que sabía, básicamente su mano derecha, su mejor amigo y la gente con la que hacía negocios. Lo que yo te puedo decir es que muchas víctimas denuncian que Bernardo sabía, que hubo víctimas que lo dijeron”, dijo la abogada en otra de las entrevistas para este reportaje.

El impulso que tuvo la imagen de Noval con Expo Dubái en medios de comunicación y redes sociales es lo que llevó a las víctimas a organizarse para denunciar “una red de protección”.

“Te diría que Bernardo Noval me consta que contactó víctimas, y yo vi a víctimas sufrir por las llamadas de Bernardo, por la manipulación de Bernardo (…) No sólo conozco sus argumentos, sino que vi una línea del tiempo que se estructuró. Pasó de decir ‘Qué está pasando, pobre Andrés, ustedes le hacen daño, qué quieren de él’ a ‘No, yo no lo conozco, o sea, sí trabajé con él en algún momento y por supuesto que nos vinculan, pero ese vínculo ya no existe, hace años que no trabajamos juntos’, a ‘Yo soy víctima, he sufrido porque él maltrata a sus empleados’. Es decir, yo reconozco en el argumento de Bernardo una línea del tiempo”, detalló en entrevista una víctima más.

Lo que las víctimas llaman “red de protección” hacia Roemer y sus cercanos no solo incluye a Noval. Un exempleado de la Delegación de México ante la UNESCO, que trabajó con Susana Franco cuando era consejera de dicha instancia, y quien habló a condición de anonimato, relató que ella rechazó reportar a niveles superiores la conducta de Roemer, y que aun cuando esto se ha discutido tanto en el organismo como ante autoridades, se mantiene en silencio y sin investigación.

“Empecé a investigar y me di cuenta de todo lo que pasaba; yo hablé con mi jefa directa, que era la consejera Franco, y le dije: ‘Susana, hay este problema con Andrés, él es así y así (con las colaboradoras), tú eres mi jefa directa, la consejera, eres mujer, tú más que nadie sabe lo que le cuesta a una mujer llegar a este status, creo que deberías informarlo. Y me dijo: ‘Mira, yo creo que lo mejor es que te quedes callado, que no digas nada, que no te busques problemas; Andrés es un tipo con mucho poder, con mucho dinero, con muchas conexiones, y solo te va a traer problemas; y además, a ellas les gusta, ellas quieren, ellas también obtienen un beneficio a cambio, así que mejor no nos metamos en eso’. Y se acabó esa reunión, no lo volví a mencionar con ella”, dijo el exempleado en entrevista.

En 2019, la subsecretaria Martha Delgado recomendó personalmente, mediante un oficio dirigido a la Dirección General de la UNESCO, a Susana Franco para integrarse a la Secretaría de dicho organismo, lo que finalmente ocurrió.

“Si ella trabajaba para la delegación mexicana, y por azares del destino deja de trabajar para la delegación mexicana y empieza a trabajar para la UNESCO en un lugar de mayor poder y de mayor estrategia, sobre todo para mediar cualquier golpe, y la única forma en la que Susana haya llegado al puesto que llegó es si Cancillería le recomendó. Entonces, si supo qué ocurría, si decidió guardar silencio (…) es importante no hablar de la UNESCO, sino de un personaje, porque probablemente la directora de la UNESCO no sabe que tiene dentro a esta persona, entonces no es la UNESCO, hay que ponerle nombre y apellido a todo: es Susana Franco. Y estamos exigiéndole a la UNESCO que haga algo al respecto porque no lo creemos propio ni pertinente. Porque el relato no es: no hiciste algo en 2018; es: hoy día tienes cómplices y sigues sin pronunciarte, o sea, al final yo sí creo que es la UNESCO quien nos debe una explicación, y la justicia mexicana, pero hay que nombrarlo”, dijo en entrevista Itzel Schnaas sobre la carta que envió a la UNESCO sobre este caso en particular.

Bernardo Noval y Andrés Roemer

En entrevista con Animal Político, Noval dijo que “no estaba enterado” de los abusos cometidos por Roemer. “Yo nunca tuve nada que ver con algo como esto, a las pruebas me remito, porque no hay nada, no tuve ninguna comunicación con ninguna víctima, y es más, probablemente ni las conozco”.

“Yo no te podría decir que me enteré de los abusos, yo de los abusos no me he enterado hasta el día de hoy, yo de lo que me he enterado son de las acusaciones que hay de mujeres diversas a raíz de esta situación en febrero del año pasado, es cuando yo escuché por primera vez que había una situación alrededor de Andrés”, explicó.

Según la versión de Noval, de las víctimas de Roemer solo ha leído o escuchado, pero, contrario a lo que distintas mujeres relataron para este reportaje, que hablan de antiguas relaciones de amistad, lazos profesionales y personales, dice que no conoce a ninguna. “Una relación o una amistad con alguna de las personas que se dicen llamar víctimas, no tengo”.

También insistió en que actualmente no tiene ningún proyecto vigente con Roemer. “Naturalmente toda la situación que está alrededor, pues, ha impedido haber hecho el proyecto que teníamos en puerta de la Ciudad de las Ideas; nosotros trabajamos en la Ciudad de las Ideas (CDI) muchas ediciones”.

En marzo de 2016, Noval fundó la firma Must Wanted Group (MWG) —con la que gestiona la mayoría de sus proyectos culturales, tanto en México como el extranjero y cuyos registros públicos no tienen vínculo con Roemer—. Con MWG, Noval dice que se convirtió en “la agencia de venta de patrocinios de la Ciudad de las Ideas”, hasta su última edición.

“Esto es realmente la relación más reciente en términos profesionales con él. Andrés no tiene que ver con ningún proyecto que estoy haciendo el día de hoy. Trabajé con él, fui parte de una organización, por supuesto, fue mi jefe”.

En diciembre de 2020, Noval inauguró en Puebla la exposición “Leonardo Da Vinci: 500 años de genialidad”, en compañía de Roemer, el empresario Ricardo Salinas Pliego —dueño de Grupo Salinas— y el gobernador Miguel Barbosa.

Con un convenio con el gobierno poblano, que obtuvo Animal Político, la empresa de Noval, MWG, obtuvo permiso para montar la exposición en el marco del evento de la Ciudad de las Ideas de ese año. Para ello, se le permitió utilizar el Museo Internacional del Barroco.

Noval dijo en entrevista que su empresa MWG obtuvo el convenio y, luego, Roemer le compró la exposición.

“Ese año, el tema tenía que ver con el renacer, estaba justo la pandemia, la Ciudad de las Ideas no se iba a llevar a cabo, él finalmente logró que se hiciera, y a mí me pidió poderle vender la experiencia de Leonardo da Vinci, así que él me compró la exposición a mí, yo la monté, y bueno, fue todo un fracaso por la pandemia, estuvimos cerrados ocho meses, pero la exposición la hice, la puse, y esa experiencia se quitó hace unos seis meses”, dijo.

Noval dijo que ese fue el último evento público en el que estuvo con Roemer, pero reconoció que después de febrero de 2021, cuando surgió la primera denuncia de abuso, en el video de Itzel Schnaas —con el que, asegura, se enteró de los presuntos abusos cometidos—, siguió en contacto con el escritor porque estaba en desarrollo un negocio entre ambos para montar una exposición sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, y comenta que, justo por las denuncias, decidió no continuar.

“Sí, claro, yo estuve hablando, yo estuve en comunicación con Andrés precisamente por todo el cierre del proyecto de Frida y Diego, porque para mí era importante que se deshiciera esta sociedad antes de que todo esto empezara a tomar muchísimo más la bola de nieve, se hiciera más grande (…) Conforme pasó el tiempo, fue disminuyendo la comunicación con Andrés, porque la verdad yo también perdí interés, todo esto fue muy sorprendente para mí, y el primer sorprendido en saber esta situación pues éramos probablemente la gente más cercana a él”.

Para ese proyecto, en octubre de 2020, Noval y Roemer tramitaron, de manera conjunta, el registro de la marca “Frida y Diego Forever” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Y en enero de 2021, un mes antes de las denuncias de abuso y violación, Noval y Roemer constituyeron la empresa Inception Lab, que sería la estructura para vender y montar una experiencia inmersiva sobre Frida Kahlo y Diego Rivera.

Entre los socios de Inception Lab también aparece Lidia Camacho Camacho, hasta mediados de 2021 titular de la Coordinación General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública, y señalada en testimonios públicos de víctimas de Roemer como una de las personas que les llamó para contener las denuncias.

“Este proyecto estaba formado por un equipo que en algún momento trabajamos la Ciudad de las Ideas, de creativos y el proyecto”, dijo Noval.

Aunque en registros públicos de la propiedad continúan siendo socios en esa empresa, Noval solicitó al SAT, el 6 de mayo del año pasado, suspender sus actividades como persona moral, con lo que la compañía quedó virtualmente inactiva.

Pero entre Noval y Roemer continuó habiendo relación. MWG tiene como dirección de oficinas en Nueva York un departamento que víctimas identifican como uno de los refugios de Roemer.

Al respecto, Noval explicó que durante la planeación con Roemer del proyecto de Frida Kahlo y Diego Rivera, el que no se concretó, el escritor le ofreció compartir el departamento que rentaba en la calle Leonard St 56 en Nueva York, en un lujoso rascacielos de 57 pisos diseñado por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron.

Noval confirmó que pagó a Roemer la renta del inmueble hasta julio de 2021, aunque hasta enero 2022, MWG tenía en su website esta dirección como contacto en esa ciudad de Estados Unidos.

En febrero, después de la entrevista con Animal Político, el registro desapareció.

“Para mí era muy caro ir a Nueva York en repetidas ocasiones. Él me ofreció un cuarto del departamento, una habitación, durante menos de un año, hasta que todo esto se desató, yo compartí, pues no el alquiler, porque yo le renté un cuarto a Andrés, que muy pocas veces coincidí con él porque yo tenía una agenda muy diferente por mis proyectos, para poder llevar a cabo el proyecto en Nueva York de Frida y Diego, que al final no se llevó a cabo, ya no se logró, y es por eso que hay una vinculación económica al yo pagarle la renta a Andrés de este departamento en Nueva York”.

“En julio todavía estuve en el departamento, en el mes de julio del año pasado, que Andrés ya no estaba en México, y que de hecho fue el último mes que se tenía el departamento, y lo quise, más que aprovechar, sobre todo quise ir a recoger ciertos documentos que yo tenía ahí sobre un proyecto que estoy construyendo en Estados Unidos”, dijo.

Tras las denuncias públicas en su contra, Nueva York fue el primer sitio donde Roemer se refugió, según dijo Santiago Nieto, entonces titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, en una reunión que sostuvo en marzo de 2021 con varias víctimas y representantes legales. Tres personas que acudieron a esa reunión lo confirmaron a Animal Político.

Noval insistió en que en sus proyectos actuales —incluido el trabajo en Expo Dubái— no hay forma de vincularlo con Roemer.

“El formar mi empresa MWG fue con la intención de que él no tuviera nada que ver ya en la historia de mis ideas y de lo que yo quería formar con la cultura. La única relación que podría haber ahí es que, pues, finalmente él me presentó a Ricardo Salinas y al grupo de TV Azteca, que patrocinaron la experiencia de Van Gogh Alive, que es patrocinada por Banco Azteca, pero la labor fue mía, la venta el patrocinio fue mía, a mí no me ayudaron en nada, y fue mi equipo y yo los que logramos por la venta de los patrocinios que tú conoces que hay en la página web de Van Gogh”.

El fideicomiso de Dubái

La de 2020 fue la primera edición en la que el gobierno de México decidió ceder a la iniciativa privada la ejecución del Pabellón de México en una Expo Universal; el argumento fue la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ello, la SRE se coordinó con la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La SRE, por conducto de Martha Delgado, subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales, suscribió un Convenio de Concertación de Acciones con la razón social Brain Hunter Company, SA de CV, representada por Bernardo Noval, para organizar y coordinar el Pabellón de México en la Expo Dubái 2020 que, finalmente por la pandemia de COVID-19, se llevó a cabo en 2021.

Tanto la SRE como el propio Noval sostienen que Brain Hunter fue seleccionada por recomendación expresa de la Concamin.

El convenio entre Martha Delgado y Brain Hunter fue suscrito el 3 de agosto de 2021, con vigencia hasta el 30 de junio de 2022. En él, se establece que la SRE queda como “comisaria” de la expo.

El acuerdo establece la creación de un fideicomiso privado para administrar los gastos de la participación de México en Dubái. A dicho fideicomiso ha ingresado financiamiento público y privado en una proporción de 30% y 70%, según informó el propio Noval a Animal Político.

Conforme el convenio, Brain Hunter quedó como la encargada de formalizar los contratos, recaudar el dinero y depositarlo al fideicomiso privado o en una cuenta bancaria expresamente abierta para el Pabellón de México en Dubái.

A la fecha, el fideicomiso ha recaudado 8 millones de dólares, de los cuales el 70% ha sido destinado a la construcción y adecuación física del pabellón, y el resto para sufragar la operación de este y el programa cultural, de acuerdo con Noval.

La información de los ingresos y egresos del fideicomiso es confidencial, pero el convenio establece que será auditado al término de la Expo Dubái. Además, la SRE se comprometió a habilitar una plataforma pública para la consulta de la información.

Noval afirmó que, entre los “aportantes” al fideicomiso, se encuentran —como instituciones públicas— Banobras, Fonatur, la Secretaría de Economía, el gobierno de Yucatán, el gobierno de Hidalgo y el Corredor Transístmico, mientras que de parte de la iniciativa privada están Genomma Lab, Jarritos, Banorte y el Consejo Regulador del Tequila.

Animal Político encontró en fuentes públicas contratos adjudicados por dependencias públicas para promocionar su marca en la Expo Dubái por un monto de, al menos, 52.5 millones de pesos. Dichos contratos fueron otorgados de manera directa por Banobras, el gobierno de Yucatán, la Secretaría de Economía y Fonatur (para promover el Tren Maya), a Brain Hunter.

Según lo establecido en los mismos contratos, lo pagado se deposita directamente a la cuenta bancaria de Brain Hunter. Noval aseguró que esos recursos se transfirieron de manera íntegra al fideicomiso privado. Esto no pudo ser confirmado de manera independiente.

El convenio entre la SRE y Brain Hunter no establece qué porcentaje de los ingresos del fideicomiso constituirá las ganancias de la empresa, o qué contraprestación obtendrá al final de su gestión. Noval afirmó que solo él percibe un sueldo, pero que la empresa no percibe pago alguno.

“El convenio de concertación de acciones entre la SRE y Brain Hunter no establece un porcentaje o comisión para la empresa por la ejecución del mismo. La totalidad de los recursos recaudados para el Pabellón de México en Dubái por parte de Brain Hunter (es decir el 100% de los fondos) es transferido al fideicomiso. Bernardo Noval en su calidad de director del Pabellón recibe un sueldo mensual durante el periodo de duración de la Expo (…) No está establecido un pago final para la empresa por la gestión”, cita una nota informativa que Noval hizo llegar a Animal Político sobre el fideicomiso.

Casa Nuestra, Ricardo Monreal y el Senado

Antes de ser nombrado director del Pabellón de México en la Expo Dubái en 2021, Noval inició negocios con entidades públicas de mano del ahora senador de Morena Ricardo Monreal.

A lo largo de 2019, 2020 y 2021, por ejemplo, la firma MWG recibió pagos por, al menos, 9 millones 456 mil pesos de la Cámara alta por el servicio de “asistencia técnica en materia de relaciones públicas”, de acuerdo con convenios, facturas y órdenes de pago obtenidas por Animal Político.

El senador Monreal confirmó a Animal Político que impulsó la contratación de Noval para asistir al Senado en relaciones públicas para la realización de distintos eventos y dijo que se han tenido resultados.

“Estos convenios establecen que la empresa se hace responsable de desarrollar los eventos en su totalidad y que posteriormente, una vez que nos entrega las memorias y evidencias del evento, se pagan de conformidad con el presupuesto aprobado. Esta mecánica, legal y plenamente justificada, ha dado resultados: el Senado aporta el espacio para la realización de los eventos y la empresa aporta su trabajo y experiencia para su materialización, en el marco de una colaboración suscrita de conformidad con las facultades y atribuciones con las que contamos, de acuerdo a las políticas de austeridad y transparencia a que estamos obligados”, se lee en una nota informativa que hizo llegar a este medio.

Monreal también designó a Noval como director de Casa Nuestra, espacio cultural creado en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, donde el gestor ha montado exposiciones contratadas por la Cámara alta.

Al respecto, el senador dijo que para el proyecto cultural de Xicoténcatl se pensó en “un promotor cultural joven y sin embargo experimentado, cuyas capacidades en divulgación de la cultura son reconocidas en México y en el exterior”.

Noval, por su parte, aseguró en entrevista que no obtiene un sueldo como director de Casa Nuestra, y rechazó que exista conflicto de interés por aprovechar los recursos públicos del Senado en promocionar eventos y relaciones de su empresa MWG.

“Yo conozco a Ricardo Monreal de mi trabajo; es un líder del país que ha estado en diversos eventos, cenas, reuniones (…) Ricardo siempre fue alguien con quien, hasta el día de hoy, puedo hablar de cultura, con quien puedo hablar de otras civilizaciones, tengo debates muy buenos con él, digamos que no tengo una relación del día a día, pero le tengo mucho respeto y es alguien que apoya la cultura y que se ha convertido en un aliado para promover estos proyectos como los de Casa Nuestra”, dijo.

Sobre la relación personal o de negocios de Noval con Roemer, Monreal dijo que “las amistades o vínculos de Bernardo, como los de todas las personas con las que me relaciono, no son de mi incumbencia. A mí me corresponde, en todo caso, estar atento a su desempeño profesional en los servicios que presta al Senado, y en ese ámbito su trabajo ha sido impecable”. Y añadió que no tenía opinión sobre un posible nexo entre ambos.

MWG también ha tenido contratos con la alcaldía Cuauhtémoc. En noviembre de 2019, firmó un primero para llevar a cabo la exposición “Van Gogh Alive” en la explanada del Monumento a la Madre. El convenio, originalmente, tendría vigencia de enero a agosto de 2020, pero, a raíz de la pandemia, se fueron añadiendo acuerdos modificatorios para extender su duración a diciembre de 2020, luego a marzo de 2021 y, finalmente, a septiembre de ese año.

El acuerdo, que obtuvo Animal Político mediante solicitudes de transparencia, establece que MWG cobraría 275 pesos por boleto de entrada a la exposición, y se quedaría con el 100% de las ganancias. En el lanzamiento, se proyectó la asistencia de cuando menos 1 millón de visitantes.

La contraprestación que MWG entregó a la alcaldía Cuauhtémoc no es clara. El convenio establece que la empresa colaboraría en la recuperación de espacios públicos y donaría materiales para posteriores festivales culturales. Los detalles de la contraprestación se incluyeron en un Anexo Único que fue omitido en las respuestas de transparencia.

Se firmó con la administración del entonces alcalde Néstor Núñez, político del círculo cercano de Monreal y quien fue su coordinador de campaña cuando el hoy senador morenista contendió, a su vez, por la alcaldía Cuauhtémoc en la elección de 2015-2018.