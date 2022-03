En 2021 no se surtieron efectivamente más de 24 millones de recetas en las instituciones de seguridad social

En México, el número de recetas surtidas en las principales instituciones públicas de salud ha ido disminuyendo en los últimos años. El peor escenario se ha tenido este 2021, cuando no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social – IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar. Esto representa un 9.7% de recetas no surtidas.

Es la cifra más alta de no surtimiento, puesto que en 2017 no se surtieron poco más de 3.5 millones de recetas; en 2018 se quedaron sin surtir de forma efectiva 2.9 millones; para 2019, el número pasó a 7.5 millones y en 2020 a 18. 3 millones. Es decir que la cifra del año antepasado al pasado aumentó en 5.7 millones de recetas que no se surtieron efectivamente.

Tan sólo en el IMSS se negaron más de 18 millones de recetas en el año 2021, esto equivale a que no se surtiera medicamento más de un mes; mientras que en 2017, el número de recetas no surtidas era apenas de 1.7 millones.

Así lo demuestra el informe presentado este miércoles por el colectivo Cero Desabasto y titulado Radiografía del Desabasto en México Informe de Transparencia en Salud 2017-2021.

Al presentar el informe, Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, destacó que se presentó una coyuntura en estos años entre la transición del sistema de salud del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cambio de modelo en la compra de medicamentos y la pandemia, que afectó el surtimiento de las recetas.

El informe del colectivo busca dar parte del estado del desabasto y sus consecuencias indirectas. Se construyó, explicaron durante su presentación, a partir del número de quejas recibidas en la plataforma Cero Desabasto, la consulta a fuentes públicas de información, los datos obtenidos de 188 solicitudes de información a 69 sujetos obligados como instituciones de salud y hospitales, así como encuestas a organizaciones de la sociedad civil, para conocer el número de recetas no surtidas, el número de quejas por falta de medicinas, el número de amparos, el gasto de bolsillo, las compras públicas, entre otros.

El número de quejas por no surtimiento de medicamentos registradas en la gran mayoría de las instituciones analizadas aumentó en el 2021, por ejemplo, en el IMSS se registraron 11,369 y en el ISSSTE 4,168, lo que representa un aumento del 42.8% y 96.3%, respectivamente con relación al 2020.

Este desabasto afecta, sobre todo a las personas más vulnerables, con menores ingresos y más carencias, lo que ahondan en las desigualdades, señaló Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotrxs por la Democracia, organización que impulsa al colectivo Cero Desabasto.

Sobre si existen programas alternos de surtimiento de recetas, el informe muestra que en el IMSS, por ejemplo, se otorgan vales para poder canjearlos en centros de surtimiento distintos a las farmacias de las clínicas, pero el porcentaje de canje efectivo, en 2021, fue apenas de menos de 20%.

Respecto a los reportes en la plataforma cerodesabasto.org, desde su lanzamiento en 2019 hasta 2021, se han recabado 7,996 reportes, durante 2021 se registraron 3,237, lo que representa un aumento de 31.5% respecto al 2020.

De estos, se encontró que la CDMX, el Estado de México, Guerrero y Jalisco tienen el mayor número de reportes.

Cuatro de los 10 hospitales con mayores reportes pertenecen al IMSS, tres al ISSSTE y el resto corresponde al Insabi (2) y Pemex (1). Las patologías con más reportes fueron: cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y las relacionadas con la salud mental.