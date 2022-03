Alcalde de Sabinas lanza billetes en bautizo de su hijo; dinero lo puso el padrino, dice

El alcalde de San Juan de Sabinas, Coahuila, Mario Alberto López Gámez, fue captado lanzando billetes en el bautizo de su hijo.

En un video que se difundió en redes sociales, se ve al alcalde de Morena lanzando lo que se conoce como “bolo” a niños que lo rodeaban.

En la grabación de unos cuantos segundo, se puede observar a López Gámez acompañados de tres adultos más y a los menores levantando el dinero que cae al piso.

Captan a alcalde de Coahuila lanzando billetes como 'bolo'https://t.co/nzU2ba5Ncp pic.twitter.com/KC4A3MFMJt — Milenio Laguna (@MilenioLaguna) March 23, 2022

El festejó se realizó el viernes 18 de marzo, en el Club de Caza, Tiro y Pesca de Nueva Rosita, y contó con música en vivo y mariachis, de acuerdo con Reforma.

Respecto al tema, el alcalde señaló que el dinero que repartió como bolo eran billetes de 20 pesos y de un dólar, y que no fueron más de tres mil pesos en efectivo.

Aseguró, que el padrino puso el bolo y los grupos, mientras que su hermana la mantelería y la decoración.

“Me dio risa porque dicen que dimos 500 mil pesos de bolo, no se si no saben las denominaciones de billetes, pero eran billetes de 20 pesos y de one dólar, no eran más de tres mil pesos en efectivo.

“Yo lo único que puse fue al huerco, mi hermana puso la mantelería, la decoración, puso todo; el padrino puso el bolo, el padrino puso los grupos, le salió caro el ahijado”, señaló en entrevistas con medios locales.

Sobre posibles investigaciones por el hecho, López Gámez señaló que pueden revisar sus cuentas y que todo es legal, pues proviene de una familia que siempre ha trabajado, aunque aseguró que él seguirá siendo fiesteros porque no le hace daño a nadie.

Con información de Reforma.