'Tengo confianza en el fiscal': AMLO respalda a Gertz Manero tras filtración de supuesta llamada

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo hacia el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se filtraran audios que supuestamente exhiben que está interfiriendo en el caso de su cuñada, Alejandra Cuevas, acusada de asesinar a su hermano Federico Gertz Manero.

“Tengo confianza en el fiscal”, declaró el presidente durante la conferencia matutina del 7 de marzo.

Lee más: Filtran supuesta llamada de Gertz donde interfiere en caso de su cuñada en la Corte

Sin desestimar el contenido ni la veracidad de la llamada, López Obrador justificó las declaraciones: “Entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano”, y agregó que “es un asunto personal”.

“Él quiere que se haga justicia. La otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas va a ser en el poder judicial donde se va a resolver, y los audios hablan del poder judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso“, agregó.

“Si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros”, dijo.

Entérate: Familia de Alejandra Cuevas pide a la Corte un amparo definitivo en caso Gertz, tras filtración de llamada

Comentó también que “lo demás no deja de tener tintes políticos”, que quieren “tumbar” al fiscal y que quienes han sido juzgados ahora se “lanzan en contra”.

Dice @lopezobrador_ que la SCJN resolverá este caso y que "lo demás, para hablar claro, es apostar a tumbar al fiscal", lo cual agradecen algunos "empresarios e inversionistas que actúan con odio". pic.twitter.com/tTHqgm4crn — Animal Político (@Pajaropolitico) March 7, 2022

De acuerdo con el mandatario, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se pronunciará la próxima semana sobre el caso de Alejandra Cuevas, presa desde el 16 de octubre de 2020 acusada del homicidio del hermano del servidor público.

AMLO dice que tampoco confía en “algunos ministros”

En la supuesta llamada, Gertz Manero le dice a Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, que el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán prácticamente libera a Cuevas.

“Le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte, no le puso ningún tipo de protección a la víctima”, se queja en el audio difundido el viernes.

Te puede interesar: AMLO contradice a ambientalistas: afirma que Tren Maya solo afectará 100 hectáreas de selva

En este sentido, el presidente comentó durante la conferencia de prensa que “si él habla mal de los ministros pues es su visión de las cosas”.

“Yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego que no les tengo confianza a jueces, porque pues no han demostrado actuar con rectitud”, justificó.