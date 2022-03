AMLO advierte con vetar la reforma que permitiría el cobro automático de créditos de nómina

El presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró en contra de la reforma que ayer aprobó la Cámara de Diputados —con los votos de legisladores de Morena— en materia de cobranza delegada. Incluso, advirtió que si también queda avalada por el Senado, su gobierno la vetará.

La reforma plantea permitir que, cuando un trabajador tramite un crédito de nómina, su patrón pueda descontar en automático parte de su salario con el fin de pagar dicho crédito.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia; el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el gobierno no debe prestarse a ello”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de este viernes.

“Ojalá y los senadores la revisen bien; los legisladores, muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores. No creo que nadie consciente, un legislador, apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema; afortunadamente, hay tiempo para que me revise bien esa iniciativa”, añadió.

A pregunta directa sobre si la vetaría si quedara aprobada, respondió: “Si se aprobara, sí”.

"No estoy de acuerdo", asegura @lopezobrador_ sobre la reforma que ayer aprobó el Congreso que permite a instituciones financieras cobrar directamente del sueldo de los trabajadores lo prestado. Dice que en caso de que fuera aprobada sería vetada por el gobierno. pic.twitter.com/c1oFJqjI26 — Animal Político (@Pajaropolitico) March 18, 2022

La iniciativa fue aprobada el jueves en el pleno de la Cámara de Diputados, de donde fue enviada al Senado.

El documento obtuvo una votación dividida. La mayor parte de los legisladores de Morena votó a favor y algunos lo hicieron en contra.

Tras las críticas del presidente López Obrador a esta propuesta legislativa, periodistas que cubren las actividades de San Lázaro preguntaron a la bancada morenista si dará una postura. El personal de comunicación social del grupo parlamentario respondió que de momento no hay una postura a lo dicho por el mandatario.





