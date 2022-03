Asesinatos de periodistas no son 'crímenes de Estado' sino por organizaciones delincuenciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los asesinatos de periodistas no son por “crímenes de Estado” y que casi todos han sido “víctimas de las organizaciones criminales”.

En conferencia de prensa, dijo que él asume la responsabilidad y que está trabajando para garantizar la paz y proteger a los periodistas, pero afirmó que se está aprovechando el asesinato de comunicadores para realizar una campaña en contra de su gobierno.

“Estos no son crímenes de Estado… Tenemos todos los elementos. A diferencia de antes, en todos estos homicidios ya hay detenido, no hay impunidad, detenidos (actores) materiales e intelectuales. Casi en todos.

“Existe, no tengo la menor duda, una campaña aprovechando esta circunstancia lamentable en contra del gobierno que represento…los que se dedicaban a robar, a saquear a México ya no lo pueden hacer y están buscando la forma de debilitarnos”, dijo en conferencia de prensa.

"Estos no son crímenes de Estado": al ser cuestionado sobre los asesinatos de periodistas, @lopezobrador_ señala que ahora "casi todos han sido víctimas de organizaciones criminales", y acusa que sus muertes son usadas por sus opositores para atacar al gobierno. pic.twitter.com/TZOEC3PeXb

El mandatario comentó que las organizaciones criminales se heredaron del periodo neoliberal y que fueron toleradas porque se promocionó desde el Estado la violencia; aseguró que ahora no solo se está enfrentando al crimen organizado sino a una mafia del poder, “la de cuello blanco”, que se dedicaba a saquear a México.

“Los que se dedicaban a saquear a México están muy molestos y esos que se sentían dueños de México, esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales”, dijo.

Al ser cuestionado si son actores criminales los que asesinan a periodistas, sin complicidad con actores políticos, López Obrador señaló que sí y que se tienen en todos los casos -del 2022- cero impunidad.

El mandatario aseguró que hay una prensa que protege a grupos de intereses creados y al pueblo.

A los periodistas independientes y que trabajan para plataformas digitales, López Obrador les dijo está con ellos y no deben sentirse solos.

“A los que asesinan son periodistas humildes que están haciendo su trabajo en distintas regiones del país. Los periodistas que están al servicio de los potentados esos no tienen riesgos, además no deseamos que les pase nada, a nadie”.

"Estamos con ellos, que sientan que no están solos", dice @lopezobrador_ a los periodistas en medios independientes, y señala que, aunque desea que no les suceda nada malo, los "periodistas al servicio de los potentados" no están en riesgo. pic.twitter.com/mIsZWvEq78

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 10, 2022