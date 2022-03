Caso Narvarte: a casi 7 años, revelan que hay más implicados que no fueron investigados

A casi siete años de que el 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres y un hombre, entre ellos la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, el equipo de abogados de las víctimas documentó que en este multihomicidio participaron más personas de las tres que la Fiscalía detuvo e imputó por este caso, y que uno de los detenidos como autor material, si bien habrá participado en la planeación del asesinato, no estuvo presente en el lugar de los hechos.

Karla Michelle Salas, abogada de tres de las cinco víctimas, dijo en entrevista con Animal Político que desde septiembre del año pasado pusieron a disposición de la actual Fiscalía de la ciudad estos hallazgos para incorporarlos a la investigación. Sin embargo, la abogada denunció que más de medio año después el Ministerio Público capitalino “se ha negado a investigar” a los nuevos implicados, por lo que persiste el riesgo de que el caso permanezca impune también en la presente administración de Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que en el ‘Caso Narvarte’ fueron asesinados en un departamento de la calle Luz Saviñón la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín, la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro, además de Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa; estos últimos fueron asesinados luego de que ambos huyeron de Veracruz tras denunciar públicamente que eran objeto de una persecución del gobierno del entonces mandatario Javier Duarte.

Te puede interesar: Gobierno de CDMX incumple con recomendación del caso Narvarte

Tras el suceso, la Fiscalía de la ciudad, entonces en la administración pasada de Miguel Ángel Mancera, detuvo a tres implicados: César Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco, y Abraham Torres Tranquilino, un expolicía mexiquense que fue sentenciado a 315 años de cárcel. A los tres los acusó de ser los autores materiales del multihomicidio.

Sin embargo, durante años, organizaciones civiles como Artículo 19 y los propios abogados de las víctimas han venido denunciando que persisten múltiples cabos sueltos en la investigación del caso.

Los nuevos hallazgos

Ahora, tras lograr acceder y analizar documentación y videos que estaban en poder de la Fiscalía de la ciudad, la abogada Karla Michelle Salas explicó que documentaron nuevos hallazgos que profundizan la gravedad de esos cabos sueltos.

El primer hallazgo revela, que además de la participación en los hechos de una camioneta donde supuestamente viajaban los tres implicados que hoy están detenidos, también participó un segundo coche, un Chevrolet Malibú de color arena, donde viajaban otras dos personas implicadas, de las que hasta ahora se desconocía su existencia.

Este coche, según consta en las videograbaciones de cámaras próximas al departamento de la calle Luz Saviñón, acompañó a la camioneta donde viajaban los homicidas antes del asesinato y luego también acompañó al Ford Mustang rojo que uno de los asesinos robó a una de las víctimas para huir con una maleta.

Por otra parte, especialistas independientes a la Fiscalía que apoyaron a los abogados de las víctimas analizaron las llamadas que los tres detenidos hicieron antes, durante y poco después del multihomicidio. Y el resultado del análisis arrojó que los tres agresores, que supuestamente viajaban en la misma camioneta, se estuvieron haciendo llamadas entre ellos, lo cual llamó la atención de los investigadores.

“Si estaban los tres en el mismo carro, ¿para qué se iban a llamar entre ellos? Es algo que nunca nos cuadró”, expuso Karla Michelle Salas.

Sin embargo, el análisis de más imágenes de video a las que tuvieron acceso los abogados ha sacado a la luz una nueva revelación sobre este punto: César Omar Martínez Zendejas no viajaba en realidad en la camioneta, ni se bajó del auto para ir caminando junto a los otros dos agresores, ni subió al departamento donde tuvo lugar el multihomicidio. Este personaje, en realidad, viajaba en el segundo auto implicado, el Chevrolet Malibú, desde donde hacía llamadas a los otros dos implicados.

“Omar iba en el Malibú coordinando el evento, pero él no participó directamente, ni ingresó al departamento, ni es uno de los sujetos que disparó”, expuso la abogada.

Además, César Omar Martínez tiene dos tatuajes plenamente visibles en sus brazos -un dragón rojo y un pez koi-. Sin embargo, en el análisis de las cámaras de video se aprecia que ninguno de los tres implicados que aparecen a cámara tiene estos tatuajes.

“En los procesos de identificación, la Fiscalía tomó de esos mismos videos una imagen de uno de los implicados y dijo que tenía una mancha, una sombra, en el brazo, y que eso era un tatuaje, y que por eso se trataba de César Omar. Sin embargo, una vez que revisamos el video, nos dimos cuenta de que ese tatuaje no existe, y que, de hecho, ninguno de los tres sujetos tiene un tatuaje”, añadió la abogada, que subrayó que este hallazgo supone dos cosas: una, que, si bien César Omar Martínez sí tuvo participación en los hechos, los nuevos indicios apuntan a que éste no fue uno de los autores materiales, tal y como le imputó la Fiscalía; motivo por el que el caso podría caerse y César Omar podría salir libre debido a una mala investigación. “Si Omar obtiene la libertad es por algo absolutamente imputable a la Ficalía”, recalcó la abogada. Y la otra cosa que supone el hallazgo, es que, forzosamente, “hubo otra persona en la ejecución del asesinato, que no está siendo investigada, ni ha sido detenida, ni imputada”.

Esto, además, coincide con lo que Artículo 19 expuso desde agosto de 2016, justo en el primer aniversario del caso. En este entonces, el abogado Leopoldo Maldonado, hoy director de Artículo 19 en México, expuso que en las cuerdas y cables que los homicidas utilizaron para estrangular a dos de las víctimas, previo a dispararles en la cabeza, se encontraron restos de ADN de una persona del sexo masculino que no correspondía con los tres detenidos, entre ellos César Omar.

Además, se hallaron pisadas de zapatos con sangre, que al contrastarlas con las tallas de los agresores que estuvieron en el departamento, incluyendo también a César Omar, tampoco coincidían.

¿Quiénes son los otros dos agresores?

En cuanto a quién pudo haber estado entonces en el departamento donde se cometió el asesinato, en lugar de César Omar, la abogada Karla Michelle Salas dijo que una hipótesis es que pueda tratarse de otro hombre al que apodaban ‘El Dui’.

Sobre esto, la abogada recordó que uno de los detenidos, Abraham, ya había mencionado en su ampliación de declaración el 16 de septiembre de 2015 que quien los acompañó el 31 de julio al departamento fue este personaje, ‘El Dui’, así como un quinto hombre del que no dio su nombre ni apodo, y que también viajaba en el Chevrolet Malibú junto a César Omar. Sin embargo, a la fecha, ninguno de los dos ha sido investigado por la Fiscalía.

“No nos consta que este sujeto apodado Dui haya sido quien participó en los hechos, pero lo cierto es que hay otro sujeto que sí participó en los hechos muy probablemente dentro del departamento 401 de Luz Saviñón que no ha sido aún identificado”, hizo hincapié Karla Michelle Salas.

Lee más: A 4 años del Caso Narvarte, Procuraduría capitalina promete iniciar de cero la investigación

En relación con la línea de investigación para indagar si este multihomicidio tuvo o no algo que ver con las denuncias públicas realizadas por el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera -quien incluso publicó un video antes de su muerte responsabilizando a Javier Duarte de cualquier cosa que le sucediera-, la abogada lamentó que casi siete años después continúe sin haber una investigación sólida en esta dirección.

“Aún hay diligencias pendientes que tienen que ver con Veracruz, pero, por alguna razón que desconocemos, siguen sin avanzar. Las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México se han negado a realizar esas diligencias y hemos detectado una absoluta resistencia a investigar esta línea. No nos dicen que no la vayan a investigar, pero pasan los meses y no se logra concretar ningún acto de investigación que tenga que ver con Veracruz”, recalcó Salas.

Precisamente, otro de los pendientes del caso, es que continúa sin esclarecerse la razón por la cual fueron asesinadas las cinco víctimas de la Narvarte.

Lo que la entonces Procuraduría de Miguel Ángel Mancera, dirigida por el procurador Rodolfo Ríos, señaló inicialmente fue que el crimen era un asunto relacionado con supuesto tráfico de drogas en el que estaría involucrada una de las víctimas. No obstante, al menos en esa investigación inicial, no había ni un elemento de prueba sólido que acreditara dicha versión, pues no se encontró algún cargamento o paquetes de droga, ni en el lugar de los hechos, ni en poder de los homicidas.

También se apuntó al robo de un vehículo, dinero en efectivo, y de una maleta, como posible móvil del multihomicidio. Sin embargo, los abogados y familiares de las víctimas dijeron que sería poco probable un multihomicidio con violencia y saña sólo para robar una pequeña cantidad de dinero: “Creemos que unos ladrones que tuvieron tiempo de asesinar a cinco personas, también habrían tenido tiempo suficiente para saquear el departamento y no llevarse solo un ‘cochinito’ con 5 mil pesos”, planteó en Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, en una entrevista que fue publicada en Animal Político con motivo del primer aniversario del suceso.

Este miércoles 29 de marzo, Artículo 19 convocó para las 11 de la mañana una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, a la que asistirán familiares de las víctimas y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, para ahondar en los nuevos hallazgos de la investigación del caso Narvarte.