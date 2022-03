Relevo en el CCE: los empresarios elegirán a un nuevo líder que consiga diálogo con López Obrador

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) elegirá este miércoles a un nuevo dirigente. Los candidatos son Francisco Cervantes y Bosco de la Vega, de entre quienes el sector privado seleccionará a la figura que fungirá como su principal interlocutor con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La elección en el CCE se da en momentos en los que empresarios y autoridades atraviesan por momentos de tensión, derivados del descontento que causa entre la iniciativa privada la propuesta de reforma eléctrica del presidente.

En ella, el mandatario plantea modificar la Constitución para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prioridad sobre los particulares en la generación de energía, a lo que el sector privado se opone bajo el argumento de que afectaría proyectos en marcha, ahuyentaría las inversiones y frenaría el desarrollo del país.

Dentro de este contexto es que Cervantes y De la Vega buscan asumir el liderazgo del CCE, al que cada uno quiere inyectar más fuerza.

En entrevista, De la Vega señaló que tiene como prioridades fortalecer los tratados internacionales, urgir a que las autoridades establezcan reglas claras para hacer negocios y entablar un diálogo respetuoso con el gobierno, en el que estén definidas las “líneas rojas” que los empresarios no estén dispuestos a cruzar.

“Yo no soy de la idea de la confrontación ni del sometimiento. Yo me pronuncio por una tercera vía, que esa tercera vía sea de respeto, acompañando las coincidencias para reflexionar sobre las diferencias, pero siempre en las mesas de negociación. Pero no podemos dejar de paso que necesitamos también tener líneas rojas, y esas líneas rojas hacerlas respetar y pedir respeto del gobierno como nosotros respetamos al gobierno”, dijo.

Expresidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), uno de los siete organismos asociados del CCE, De la Vega consideró que México enfrenta un periodo de “crisis”. Ante ello, aseguró que el gobierno y los empresarios deben trabajar juntos, sin que el sector privado deje de pronunciarse contra medidas con las que no esté de acuerdo.

“La IP no somos oposición, la oposición son los partidos políticos, pero sí la IP como un verdadero contrapeso se necesita”, dijo.

Debemos tener la visión de futuro como país y la responsabilidad social, ambiental y de relación con nuestro gobierno.

Animal Político también solicitó entrevista con Cervantes, pero no pudo contactarlo antes del cierre de este texto.

El empresario fue presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), otro de los organismos asociados del CCE, y entre sus promesas están impulsar el desarrollo regional de las empresas y buscar consensos con todas las instancias de gobierno.

Los autotransportistas de carga deseamos el mayor de los éxitos a Lic.Francisco Cervantes Díaz en su proceso como candidato a presidir el CCE. El papel de Cámaras y Confederaciones se fortalecerá con su liderazgo para beneficio de los mexicanos.

La importancia del relevo

El CCE es el mayor organismo del sector privado en México. Como tal, actúa como “el principal interlocutor” entre los empresarios y el gobierno, señaló Diego Andrade León, maestrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y quien ha estudiado la relación entre ambas partes a lo largo del sexenio.

En entrevista, Andrade consideró que el liderazgo del presidente saliente del CCE, Carlos Salazar, sufrió un desgaste rápido debido a la pandemia de COVID-19, puesto que la iniciativa privada esperaba más acciones y apoyo gubernamental que él no pudo conseguir. Después, surgieron las tensiones derivadas de la reforma eléctrica.

Ahora, el relevo de Salazar abre una oportunidad para que el CCE mejore su capacidad de diálogo frente al gobierno de López Obrador, ante lo cual los dos aspirantes representan dos posturas. Por un lado, De la Vega aspira a que el CCE sea un contrapeso. Por otro, Cervantes busca consenso y hasta ahora se perfila como el favorito porque ha obtenido el respaldo público de más organismos.

Al respecto, Andrade consideró que una eventual elección de Cervantes representaría una apuesta del CCE por tener como primer negociador a un hombre que ha sostenido una buena relación con el presidente.

“No me parece que Francisco Cervantes implique una sumisión. Creo más bien que francamente el sector empresarial ha tenido que aprender a dialogar con un presidente que le cambió un poco la jugada, y que es mejor, o así lo ven ellos, tener a alguien que tenga cierta accesibilidad, porque ellos se llevan muy bien, Francisco Cervantes y el presidente. Ambos han tenido una historia de mucha cercanía”, expuso el investigador.

Este miércoles, la elección del nuevo presidente del CCE se realizará con los votos de los organismos que lo integran. El anuncio sobre el ganador se hará en una conferencia de prensa a las 17:00 horas.





