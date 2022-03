México rebasa las 320 mil muertes por la pandemia de COVID-19

México rebasó este martes la cifra de 320 mil personas fallecidas por causa del COVID-19, informó la Secretaría de Salud federal.

En su reporte técnico diario, la dependencia a cargo de Jorge Alcocer indicó que en las últimas 24 horas se contabilizaron otros 265 fallecimientos, para alcanzar un total de 320 mil 166.

Acerca de la cantidad de casos acumulados, esta alcanzó los 5 millones 575 mil 608, luego de que en esta jornada se sumaron otros 8 mil 939.

El 28 de febrero, México cumplió dos años de que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país. El próximo 18 de marzo, se cumplirán dos años desde que se registró la primera muerte por causa de la pandemia.

México atraviesa actualmente por su cuarta ola de contagios, aunque las autoridades federales sostienen que ya está a la baja.

El viernes pasado, el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud federal ubicó ya a 31 de las 32 entidades del país en color verde. Únicamente Querétaro se quedó en el color amarillo.

Según las autoridades, la situación es otra muestra de que la pandemia está a la baja, de que las actividades económicas y sociales pueden ir retomando su ritmo y de que la emergencia sanitaria pronto estará superada.

