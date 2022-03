Jueza ordena detener el programa La Escuela es Nuestra por no contemplar horario ampliado y alimentación

Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México este jueves ordenó detener la operación del programa social federal La Escuela es Nuestra.

Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.

La decisión judicial es resultado de una demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, el brazo jurídico de la organización civil Mexicanos Primero.

“En ella se reclama, entre otras cosas, que la SEP violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes, al emitir reglas de operación sin los componentes 2 (ampliación de la jornada escolar) y 3 (servicio de alimentación), a pesar de que el programa recibió un aumento de recursos presupuestales”, informó la organización en un comunicado.

“Al no incluir estos componentes, desaparecieron de golpe los servicios de jornada ampliada y alimentación en 27 mil escuelas, dejando a la deriva a millones de estudiantes y a sus familias”, añadió.

Derivado de una demanda de amparo de Aprender Primero, la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX ordenó hoy detener la operación de "La Escuela es Nuestra", por ser violatorio de los derechos de la educación y a la alimentación de NNA pic.twitter.com/87wZpFUXxI — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) March 31, 2022

La jueza ordenó que el acuerdo 05/02/22 por el que se emiten las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022 no sea aplicado, hasta que no se resuelva sobre la constitucionalidad del mismo.

Desde la publicación de las reglas de operación del programa para este año, cuando se advertía la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, diversos sectores de la población se manifestaron en contra. Ante ello, el 23 de marzo pasado la SEP reculó, aunque no explicó cómo se harían los ajustes.

En una breve ficha informativa, señaló que “por instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los beneficios que incluían las Escuelas de Tiempo Completo se mantendrán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEEN)”.

Para cumplir esto, agregó, los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a madres, padres de familia, alumnas y alumnos de centros de educación básica, a fin de evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares.

Sin embargo, a la fecha no se han publicado nuevas reglas de operación en las que se contemple lo informado por la dependencia y se expliquen a detalle los mecanismos que se seguirán para garantizar horario ampliado y alimentación a los estudiantes.

“Las niñas, niños y adolescentes no pueden comer palabrería y promesas; el rezago académico y las afectaciones socioemocionales que sufrieron no pueden esperar. No puede ser el tiempo de los funcionarios, a su conveniencia, el que determine el tiempo del derecho de las niñas y los niños, que es siempre el presente”, señaló Mexicanos Primero.

La organización adelantó que, si la SEP no da respuestas prontas y claras a los estudiantes y sus padres, agotará todas las vías procesales para lograrlo.