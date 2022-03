Tras filtración de llamada, Gertz acusa “extorsión mediática criminal” en su contra

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, responsabilizó a grupos de poder investigados por la FGR, entre ellos, el de los abogados presuntamente ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, de haber emprendido una “verdadera campaña de extorsión mediática criminal” en su contra, luego de que fuera intervenida y divulgada una llamada telefónica que sostuvo con el subprocurador Juan Ramos.

Aunque dijo que la investigación iniciada por la FGR por una intervención ilegal a sus comunicaciones tiene un avance importante pero aún no se cierra, Gertz aventuró como hipótesis la intención de llevar a cabo “un linchamiento” en contra de él, derivado del proceso penal que se busca llevar contra estos abogados, y que ayer fue retrasado un mes más debido a que uno de ellos alegó tener COVID-19. Por esa situación, el juez pospuso por segunda vez la audiencia inicial.

“Estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos llevando a proceso (…) Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para seguir con su linchamiento. Pero que, finalmente, tendrán que enfrentar a un juez”, dijo Gertz.

En entrevista en el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Leyva, Gertz fue cuestionado sobre si está responsabilizando directamente a los abogados denunciados por el jurista Juan Collado, quien los acusa de haberlo extorsionado: Juan Araujo, César Omar González, David Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. El fiscal general confirmó que sí los señala, entre otras personas.

“Me refiero a ese caso (el de los abogados denunciados por Collado) y a otros que se están tramitando y son verdaderos ejemplos de extorsión y colusión, pero que ahora me quieren echar todo el lodo encima, pero no van a poder librar esto”, dijo el fiscal.

Animal Político publicó hace unos días que la FGR tiene en curso, por lo menos, tres indagatorias en contra de Scherer y de despachos de abogados que, presuntamente, se coludieron para extorsionar a personas ligadas con casos como Cruz Azul, Collado u OHL.

Cuestionado sobre si directamente la FGR indaga a Scherer y sobre si esto inició a partir de una presunta enemistad con el exconsejero, el fiscal señaló que por reserva de las indagatorias no puede dar detalles. Sin embargo, al mismo tiempo, advirtió que llevará los asuntos hasta su resolución.

“Yo no me enemisto con nadie. Siempre dicen que yo me peleo con fulano, pero no es así. Si hay alguien que haya cometido un delito, lo vamos a procesar (…) La FGR por ministerio de ley, cuando se está investigando a una persona, por ley debe mantenerse la secrecía. Yo no la voy a quebrantar. Para mí, no es un asunto personal. Esto se va a llevar por nota. Quien sea responsable, haga lo que haga y mueva lo que mueva, va a tener que enfrentar un proceso. Aunque busquen otro mes para ver si me pueden linchar”, dijo Gertz.

El fiscal descarta renunciar

En otra parte de la entrevista, Gertz rechazó haber abusado de su poder para gestionar el caso en contra de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, a las que considera corresponsables de la muerte de su hermano Federico. También advirtió que no piensa renunciar a su puesto pues no ha hecho nada incorrecto.

Aunque en la llamada filtrada hace unos días se escucha que Gertz habla con el subprocurador Ramos sobre la resolución de este caso —que está en manos de la Corte—, él sostiene que su intervención es personal y en calidad de víctima, y que no ha usado su influencia porque la indagatoria está a cargo de autoridades locales, no federales.

"No pasa por mi cabeza dejar el cargo, estoy frente a una verdadera extorsión mediática criminal", aseguró #PorLaMañana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Aquí la entrevista completa: https://t.co/NLx4eYVR1v — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 9, 2022

Según Gertz, él tuvo acceso al proyecto de amparo que discute la Corte como lo tienen todas las partes en este tipo de procesos y, en ese contexto, aseguró que lo continuará litigando. El fiscal sostiene que hay pruebas que acreditan que estas mujeres son corresponsables del deceso de su hermano.

“Siete años después, lo que hay en las pruebas dice algo que es muy claro: que la persona que vivía con él me dijo que mi hermano estaba en agonía y yo me encontré a un hombre inconsciente ahogándose en sus propias flemas, desnutrido, con una neumonía y llagas en la espalda. Son pruebas ratificadas por el MP. Estaba en condiciones criminales de abandono. Hay cinco peritajes que hablan del estado de abandono criminal de mi hermano. No es lo que yo piense. Son pruebas abrumadoras. Y eso lo tiene que analizar la Suprema Corte”, dijo.

Anaya y el caso Lozoya

El fiscal advirtió que la obtención de una orden de aprehensión en contra del excandidato presidencial Ricardo Anaya, por el caso de los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética, es cuestión de tiempo. “Es cuestión de que el juez nos dé fecha de audiencia”, señaló.

Respecto de si el caso en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya ha sido un fracaso, Gertz rechazó que sea así. Dijo que dicho exfuncionario logró ser traído desde Europa luego de que se diera a la fuga, y las imputaciones en su contra ya se hicieron no solo por el caso Odebrecht sino también por el de Agronitrogenados. Argumentó que el asunto está ahora en manos de los jueces.

Subrayó que, de forma paralela, con la información aportada por Lozoya se ha conseguido someter a proceso tanto a otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño —actualmente prófugo—, así como al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.

El caso contra científicos

Finalmente, el fiscal confirmó que la indagatoria en contra de varios investigadores del Conacyt que fueron denunciados, entre otros delitos, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada continúa en curso y, en su momento, se procederá en su contra.

Aunque un juez federal desestimó el proceso contra dichos académicos, Gertz reiteró que la carpeta de investigación está en curso y será llevada ante un juez, sin detallar por cuáles delitos sería. “Por supuesto que vamos a proceder”, concluyó.

De paso, reiteró que ha sido investigador toda su vida y desestimó que haya hecho trampa para obtener su certificado como investigador de nivel III.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.