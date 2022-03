Incidentes en el #8M: un grupo de manifestantes se enfrenta con policías; se reportan 25 lesionadas en diferentes hechos

Desde las 15:00 horas, cuando el primer contingente de mujeres que se manifiestan por el #8M llegó al Zócalo capitalino, manifestantes y policías se mantienen enfrentadas. A raíz de este y otros incidentes, hasta ahora se reportan 25 personas heridas.

A lo largo de dos horas y media, un pequeño grupo de mujeres ha intentado derribar las vallas que se colocaron para proteger Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Con martillos y aerosoles, sus integrantes han estado golpeando la estructura sin poder tirarla.

Cuando intentaron escalar las vallas, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las replegaron activando sus extintores.

Al paso de los minutos y ante la llegada de más mujeres que buscan derribar las estructuras, uniformadas activaron los extintores, los cuales —acusan las manifestantes— no solo tenían polvo de extintor, sino una combinación con gas pimienta. Esto, a pesar de que las autoridades insisten en que no lo utilizan.

La #SSC informa: El personal femenino del #AgrupamientoAteneas no porta gas de ningún tipo, solo equipo de protección personal y extintores para mitigar cualquier incendio. https://t.co/328ehSi4mx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 8, 2022

“A manera de información, es importante reiterar que para sus actividades de contención, las mujeres policías solo cuentan con escudo, casco y extintores”, escribió Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, en su cuenta de Twitter.

Miembros de la Brigada Marabunta, quienes cargaron atomizadores con agua y algunas otras sustancias, se apresuraron a brindar atención a las mujeres que decían que el polvo les quemaba los ojos y el rostro.

“Es una combinación de polvo de extintor con gas pimienta, por eso les arde tanto”, comentó uno de los miembros de Marabunta que estaba ayudando a las jóvenes.

“Tranquila, no pasa nada. Ya va a pasar, solo no te toques y talles los ojos”, recomendó.

La acción de la policía capitalina llevó a que las mujeres que golpeaban las vallas se replegaran en busca de ayuda.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “Nos tienen miedo” y “Ojalá así se indignaran cuando matan a una mujer” son algunas de las consignas que se escuchan en el Zócalo.

Lee: #8M: Mujeres toman las calles de la CDMX

Las mujeres también han intentado derribar las vallas que se colocaron frente a la Catedral Metropolitana. Igual que como ha pasado en Palacio Nacional, la respuesta de la policía ha sido activar sus extintores.

En la zona, fuera de estos dos espacios amurallados, no se observa presencia de ningún elemento de policía, ni siquiera de tránsito.

A la distancia, algunos elementos del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana dan seguimiento a la movilización.

Para las 17:30 horas, un grupo de mujeres continuaba golpeando las vallas frente a Palacio Nacional buscando derribarlas.

Las policías accionan sus extintores desde pequeños huecos entre vallas.

Antes de las 18:00 horas, el secretario Batres informó que había 25 personas lesionadas, entre policías y civiles. Esa cifra incluía a las jóvenes que resultaron heridas al romper cristales en la estación Hidalgo del Metro.

En este momento, la @SSC_CDMX reporta 25 personas que requirieron atención médica en la marcha del 8 de marzo. De ellas tres ameritaron traslado a hospitales: la policía herida en el rostro y las dos manifestantes embozadas que tumbaron la estructura de vidrio del metro Hidalgo. — Martí Batres (@martibatres) March 8, 2022





