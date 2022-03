Maestros de Prepa en línea acusan mayor precarización en nueva contratación de la SEP

Prepa en línea atiende a más de 151 mil estudiantes que habitan en los municipios de mayor marginación, pero desde el nacimiento del modelo, los profesores han denunciado las malas condiciones de trabajo. Aunque la SEP anunció que por fin serían contratados, en realidad se trata de mayor precarización, acusan los afectados.

Los asesores y tutores, como se conoce a los profesores en este modelo, debían dedicar 20 horas de trabajo cada semana, por un salario mensual de 12 mil pesos y contratos por outsourcing. Ahora la SEP les condiciona tener un contrato con la dependencia, pero que deberán renovar cada tres meses a cambio de trabajar 36 horas a la semana, pero con el mismo sueldo, un bono anual y el pago de vacaciones, pero sin seguridad social.

Además, solo deben trabajar en Prepa en línea, o de lo contrario no cumplirían con el nuevo requisito de “compatibilidad” que les están imponiendo. Las 36 horas semanales representa prácticamente una jornada laboral completa, por lo que legalmente estarían impedidos también para tener otro trabajo en otros servicios escolares, como la mayoría lo ha hecho, debido a su bajo salario.

A través de Facebook, profesores argumentaban la desventaja en esta nueva modalidad, pero el coordinador general de Prepa en línea, Jesús Eduardo Pérez-Buendía respondió que “nadie les pide que renuncien a nada. Aquí se ofrece un trabajo, si te conviene lo tomas y si no, pues no”. Aunque este medio preguntó a la SEP sobre estas denuncias de precarización laboral, no hubo respuesta.

Animal Político habló con cinco profesores de este sistema y en todos los casos solicitaron que sus nombres no fueran publicados debido a que quienes se han atrevido a denunciar han sufrido represalias como ya no ser contratados en cursos subsecuentes. Y justamente por no tener ningún documento legal que los ampare simplemente se quedan sin empleo sin poder demandar finiquito y ni siquiera conocer las razones.

Mauricio, nombre ficticio, explica que recibió una llamada de personal de Prepa en línea para preguntarle antes que todo si trabajaba en otro lugar. Él había tomado la decisión de renunciar a su otro trabajo como profesor de la Universidad Abierta y a Distancia, también de la SEP, justamente por la promesa de que en Prepa en Línea por fin tendrían contrato.

Sin embargo, le informaron que el contrato de la SEP sería por “honorarios y asimilados” y sería renovado cada tres meses. Es decir, no se trata de una plaza y otra vez no acumularía antigüedad ni tendría seguro social. La única ventaja sería el pago de vacaciones y un bono anual.

Lo que sí incrementaría sería el horario laboral, aunque “solo en el papel”, según le dijeron en la llamada telefónica. Las 36 horas estarían referidas en el contrato, pero en la práctica solo les pedirían trabajar las mismas 20 horas. Por eso es que el salario no se incrementaría.

“Este sueldo solo es para completar porque está muy mal pagado. Por eso todos tenemos dos o tres trabajos. Pero ahora nos piden no trabajar en otro lugar”, afirma Mauricio, a quien ni siquiera le han asegurado que sería contratado pese a que confirmó su disponibilidad plena para Prepa en línea.

Otro de los profesores recibió la llamada la semana pasada y también le dijeron que debía cumplir con el requisito de la “compatibilidad”, es decir, la condición de solo trabajar en Prepa en Línea. “Quieren exclusividad, pero no pagar adecuadamente. Nos están limitando, porque si no cumples con la ‘compatibilidad’ simplemente estás fuera, no importa la experiencia que hayas acumulado en el sistema”.

La Secretaría de Educación Pública anunció este lunes que la Secretaría de Hacienda liberó 474 millones de pesos para el pago de tutores, supervisores y técnicos académicos durante el ejercicio 2022, “por lo que iniciará el proceso de contratación del personal de Prepa en Línea”.

El subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, informó que se trataba de la regularización del personal que incluirá a 2 mil 600 personas para atender a los casi 200 mil estudiantes que actualmente cursan sus estudios de bachillerato en este sistema.

Sin embargo, los profesores denuncian que las nuevas condiciones están significando en realidad un despido masivo, aunque ni siquiera esté reconocido así legalmente, debido a que han trabajado en contratos vía outsourcing, es decir, una empresa ajena a la SEP realiza la contratación. Eso los mantuvo en incertidumbre permanente y sin ningún beneficio laboral.

En 2019, un grupo de profesores formó la Coalición de Trabajadores de la Educación en Línea, justamente para demandar mejoría en sus condiciones de trabajo. Confiaban en que el cambio de gobierno ayudaría a lograrlo, pero no ha ocurrido. “La SEP ni siquiera nos considera como maestros. Parece como si estuviéramos mendigando trabajo. Creemos en el proyecto, pero no les preocupamos”.

Su organización comenzó porque al inicio de este gobierno, por primera vez, tuvieron retrasos en los pagos por meses. El periodo más extendido fue de nueve meses trabajando sin recibir salario y sin explicación de la razón.

Además, en las últimas semanas los estudiantes habían denunciado que se había suspendido el servicio desde diciembre y solo habían tenido avisos cada vez sin dar fecha de reanudación. Hasta este lunes en que la SEP informó en un boletín de prensa que reiniciarían clases el próximo 7 de marzo.