En Ecatepec, familias de víctimas de feminicidio exigen justicia a las autoridades

Fernanda Cervantes quería entender cómo se cometían los crímenes. Por eso estudiaba Criminalística, pero su carrera quedó inconclusa cuando tenía 17 años, porque el 16 de agosto de 2018 la asesinaron.

A su asesino le dieron una sentencia de 35 años. “Se me hace una injusticia, con esa sentencia no me van a regresar a mi hija. Todos los feminicidas merecen prisión vitalicia”, afirmó a Animal Político Claudia Fernández, la mamá de Fernandita, quien este martes se paró frente al Palacio Municipal de Ecatepec para exigirle al alcalde, Luis Fernando Vilchis, justicia para todas las mujeres.

“Voy a seguir gritando por Fernandina, voy a seguir gritando por todas las mujeres y en todos los lugares que pueda”, advirtió.

Fernanda Cervantes quería entender cómo se cometían los crímenes y por eso estudiaba criminalística. Su carrera quedó inconclusa a los 17 años cuando en agosto de 2018 la asesinaron. Hoy su mamá, Claudia Cervantes, exige justicia. 📸 Foto: @Lucero_Erandi. pic.twitter.com/kwajEtvPXm — Animal Político (@Pajaropolitico) March 8, 2022

Hace un año, a su otra hija, Montserrat, de 27 años, la intentaron violar a un lado del Puente de Fierro, desde donde justo hoy salieron dos contingentes para exigir que no haya ni una asesinada más en este municipio mexiquense, uno de los más peligrosos del país para ser mujer.

"No estás sola", gritan las manifestantes en Ecatepec, en apoyo a la madre de una mujer víctima de feminicidio. 📹: @LidiaJournalist. pic.twitter.com/4JA8HerVcn — Animal Político (@Pajaropolitico) March 8, 2022

Para fortuna de ella y de su hija, Claudia llegó a tiempo para impedir la violación. En contraste, ese no fue el caso de 112 personas que fueron violadas tan solo en enero en el Estado de México, ni tampoco de las 14 mujeres que fueron víctimas de feminicidio en ese mes, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El caso más reciente es el de Atenea, una niña de 13 años a la que asesinaron afuera de una unidad habitacional de este municipio.

Angélica y Karla, una madre y su hija, de 41 y 17 años, respectivamente, fueron asesinadas también en Ecatepec, en 2019. Cuando en su momento su familia pidió informes del avance en la investigación y las autoridades se los negaron, amenazaron con jamás callarse. “Hagan lo que quieran”, les dijeron, y ahora, aunque ya hay tres detenidos por este caso, su familia y hermanas también se plantaron frente al Palacio Municipal.

Lee: “Vivas nos queremos”: Mujeres protestan contra feminicidios, desapariciones y violencia en los estados

“Karen, no estás sola, tu mamá está en la lucha; Eric, escucha, tu mamá está en la lucha”. Estas fueron las palabras de apoyo que dieron los contingentes a otra madre, Sacricinta.

“El día que enterré a Karen y Eric no solo los enterré a ellos, me enterré a mí misma, y su asesino saldrá en ocho días, y así como bailó antes sobre la tumba de mis hijos, lo volverá a hacer. No estoy enojada, estoy encabronada”, reclamó.

“A mi hermana Paola la fueron a tirar, su agresor fue confeso, pero las autoridades le ayudaron y hasta ahorita no lo han condenado, el viernes será la última audiencia y nos dirán la sentencia”, contó Alejandra Ortiz.

Paola tenía 16 años y fue asesinada en 2018. Su hermana y familia han denunciado amenazas, pero hasta ahora no les han dado respuesta. Ahora, su grito se suma al de las otras mujeres que se concentraron en el centro de Ecatepec.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.