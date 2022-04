Quadri llama "señor" a diputada trans; legisladoras toman tribuna en protesta

Este Día Internacional de la visibilidad de las personas Trans, el diputado del PAN Gabriel Quadri se refirió como “señor” a la diputada de Morena Salma Luévano Luna, quien ya lo había denunciado por comentarios transfóbicos.

Durante la discusión sobre diversas reformas a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, Quadri se pronunció contra los procesos y tratamientos en menores de edad en tema de identidad de género, lo que provocó una discusión en el recinto.

Salma Luévano Luna le dijo a Quadri que su discurso fomentaba la violencia de género y lo retó a debatir sobre infancias y adolescencias trans.

“Como mujer orgullosamente trans quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familia. Yo en lo personal estoy trabajando y luchando por esos derechos, por esos derechos de estas infancias… cuando hablamos de infancia y adolescencia trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos”, le dijo la diputada morenista desde su curul.

Quadri respondió llamándola “señor” y justificando sus palabras por supuestas amenazas que estaba recibiendo.

“Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica”, dijo el diputado que después ofreció una disculpa ante la desaprobación de varios legisladores.

“Ofrezco una disculpa a la diputada Salma Luévano, reconozco que cometí una falta, un exceso retórico, pero que también se da en el contexto de calumnias y de insultos que vienen de esa parte. Pido que se retire mi expresión del Diario de Debates y ofrezco esa disculpa”, concluyó.

Sin embargo, varios diputados rechazaron sus declaraciones y pidieron iniciar un procedimiento para sancionar al legislador por violencia política de género.

“Es una falta de respeto que se dirija como ‘señor’ a una mujer. Una mujer en este país, diputado Quadri, es una mujer, porque ella así lo decidió. Y en nuestro país uno tiene el derecho de tener el género que uno quiera”, le respondió la diputada priista Cynthia Iliana López Castro.

La discusión derivó en que un grupo de legisladoras, entre ellas las diputadas trans Salma Luévano y Maria Clemente tomaran la tribuna y corrieran a Santiago Creel, quien presidía la Mesa Directiva.

Momentos después y tras una pausa en la sesión, la diputada Salma Luévano ofreció una disculpa por los hechos.

“Así como exijo derechos y no solamente para mí, para mi gente, para mi población, también los doy. Y quiero decirle, diputado Creel, que agradecerle su trabajo, su disposición y decirle que, a nombre de toda nuestra población LGBTTIQ+ y mi sector trans, pedir una disculpa, porque esto no lo podemos permitir ni a usted ni a nadie”, sostuvo.

En tanto, la diputada Clemente dijo no sentirse acompañada por su grupo parlamentario, por lo que se declaró diputada independiente.

Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente. pic.twitter.com/YUnDzmjQJU

— María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2022