Rosario Robles acusa al fiscal Gertz de haberla metido a la cárcel “para llegar a peces gordos”

Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que culpa al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de su detención para presionarla y “llegar a peces más gordos”.

“Me llegaron informes de que en 2019, previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal general y el exconsejero Jurídico (Julio Scherer) se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Ahí se decidió mi suerte, se armó toda una maquinaria, incluido al juez/sobrino de apellido Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, para atraparme en estos muros”.

En una carta leída afuera de Palacio Nacional por su hija Mariana Miguel, la extitular de Sedesol, aseguró que las recientes acusaciones de Scherer de que el fiscal Gertz Manero usa a la fiscalía para venganzas personales, confirman el uso político de su caso.

Además, criticó la gestión del fiscal, quien dijo se ha ensañado para mantenerla en la cárcel. “Un pequeño grupo de 3 hombres tomó la decisión de mi presente y de mi futuro. No importó que el delito por el que se me acusa no merezca la cárcel”.

Robles afirma que el fiscal declaró en una conferencia impartida el 12 de agosto de 2020 en El Colegio de México que estaría retenida hasta que decidiera “cooperar”, como lo había hecho Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado por el caso de los sobornos de Odebrecht.

“Él esperaba que con la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificara una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculpara con falsedades a otros. Se equivocó y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación, a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie lo contradice porque le tiene miedo. Nadie lo llama a cuentas, solo un valiente Juez, el 3° de Distrito, que le señaló que se había excedido en sus funciones, violentando con ello mi presunción de inocencia, y lo conminó a dejar de declarar”, destaca en la carta.

“Usted me conoce mejor que mucha gente, sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que, conociendo el talante del fiscal, por el hecho de que se le han caído los casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañe aún más conmigo, abusando una vez más de su poder, para mantenerme encarcelada injustamente. Solo Usted puede ponerle un alto”, concluye.

Rosario Robles continúa recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública. Es es la única exsecretaria de Estado acusada penalmente por La Estafa Maestra, el mecanismo ocurrido en 11 dependencias de gobierno, en el que hicieron convenios con universidades para supuestos servicios, y éstas subcontrataron empresas fantasma, por lo que el dinero desapareció.