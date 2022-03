Olga Sánchez Cordero reconoce “diferencias” con Julio Scherer, a quien acusa de “imprecisiones”

Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y exsecretaria de Gobernación, reconoció este lunes que en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador tuvo “diferencias” con el exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, a quien acusó de caer en “imprecisiones” en afirmaciones que hizo el fin de semana sobre ella y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Dentro de su más reciente edición —de la que el sábado se publicó un adelanto—, el semanario Proceso incluyó un texto de Scherer, en el que el exfuncionario asegura que Sánchez Cordero y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) encabezan una conspiración en su contra. Incluso, los acusa de actuar de forma “extorsiva”.

El mismo sábado, Sánchez Cordero emitió un hilo en Twitter, en el que aseguró que no va “a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas”, dijo dar por cerrado el asunto y puso en manos de la FGR y del Poder Judicial la investigación y resolución de posibles irregularidades en el gobierno.

Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México 🇲🇽, hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.

Abro hilo 🧵. pic.twitter.com/amSg7MAbf5

— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 19, 2022