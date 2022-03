Trabas, retrasos y el hallazgo de 30 restos óseos: así fue la semana de búsqueda de desaparecidos en Jalisco

Durante una semana, mujeres de todo el país, encabezadas por el colectivo Madres Buscadoras Sonora, se concentraron en Jalisco para ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas.

Este lunes, el colectivo de Jóvenes Buscadores de Sonora presentó un informe de los seis días de actividades, en los que localizaron 30 restos óseos en nueve casas y tres campos abiertos.

Informe de la búsqueda en Guadalajara y Zona Metropolitana de la brigada que se llevó acabo del 21 al 26 de Febrero.

Gracias a todas las personas con las que tuvimos la dicha de participar.@EnriqueAlfaroR @CNDH @Entrecieloyti @FGRMexico @A_Encinas_R @adan_augusto @lopezobrado pic.twitter.com/FVL9SKAeb8 — Jovenes Buscadores de Sonora (@BuscadoresSon) March 1, 2022

En el proceso, las buscadoras se enfrentaron a muestras de la violencia en Jalisco. Encontraron restos humanos en bolsas de plástico enterradas en una unidad deportiva donde niños y adolescentes juegan. También localizaron restos humanos en cinco fincas, entre las cuales no había ni una diferencia de 100 metros.

Los jóvenes de Sonora señalan que los hallazgos son difundidos para que los familiares de personas desaparecidas acudan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para solicitar una confronta de ADN.

Si bien se encontraron 30 restos óseos, las autoridades aún no han informado a cuántos cuerpos corresponden ni sobre su identificación.

Las buscadoras concentraron su búsqueda en Tlajomulco, el municipio con más fosas clandestinas localizadas durante 2021, según la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, y en Villa Corona, un municipio situado a 40 minutos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que tiene como antecedente la detención de su secretario de Seguridad en 2019 y el asesinato de un exsecretario de Gobierno.

A lo largo de la semana, las buscadoras acusaron insuficiencia de material para su labor, pues la Comisión de Búsqueda llevaba palas y varillas que no eran del tamaño adecuado.

También denunciaron hostigamiento de autoridades, a las que señalaron de intentar intimidarles, sobre todo a las madres jaliscienses, para que no acudieran a la búsqueda en campo. Fue la primera de este tipo en el estado, pues anteriormente las brigadas solo acudían a cárceles, albergues y al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las buscadoras igualmente reclamaron por falta de elementos de seguridad que les acompañaran a los sitios denunciados a través de llamadas anónimas.

Lunes 21 de febrero: localizan 2 osamentas

Cerca de 50 buscadoras acudieron a la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco. Dentro de una finca, encontraron objetos que podrían ser las osamentas de dos personas.

Martes 22 de febrero: denuncian intimidación

Las buscadoras llegaron al Cerro del Gato, también en Tlajomulco. Durante su búsqueda, policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco tomaron fotos y videos de ellas y les impidieron revisar viviendas abandonadas en la zona colindante al cerro. Además, familias denunciaron que funcionarios las amenazaron con que si participaban en estas brigadas verían afectados sus procesos.

Horas después, medios cuestionaron al gobernador Enrique Alfaro sobre el trabajo de las buscadoras, a lo que respondió: “Habría que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué (sic), tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden también estar de otro tipo de agendas que no conocemos”.

Ellas contestaron en redes sociales que se trataba de madres buscadoras que acudían al estado ante la solicitud de colectivos jaliscienses. “No podemos abandonar en su dolor a las familias. Porque solo una madre comprende el derrumbe de otra madre en desgracia”, dijeron.

Miércoles 23 de febrero: retraso de 6 horas

Por la mañana, las madres buscadoras fueron llamadas a una reunión en la Comisión de Búsqueda del Estado, bajo el argumento de acordar puntos de búsqueda y otorgarles mayor seguridad.

Poco después, un grupo de ellas acudió con el gobernador para hablar de las desestimaciones que hizo sobre la búsqueda y solicitar más protección. El resto de buscadoras, que permanecía en la Comisión de Búsqueda, pedía irse a los sitios para no perder el día, pero las autoridades les dijeron que se irían por sus medios y sin acompañamiento de seguridad, por lo que tuvieron que esperar.

Finalmente, las buscadoras salieron a las 2:00 de la tarde, seis horas después de lo planeado. Fueron para la laguna de Atotonilco, en Villa Corona, sitio denunciado por una llamada anónima.

Las mujeres reclamaron por el retraso, así como la lentitud del recorrido y del proceso para bajar herramientas de los vehículos.

Tras cinco minutos de iniciar las actividades, encontraron indicios de restos humanos en un pozo. Ellas consideran que se trata de una fosa clandestina, a la que fueron llamados peritos.

24 de febrero: encuentran restos humanos en pozos y unidad deportiva

Las buscadoras acudieron a las colonias jardines de San Sebastián y Chulavista, en Tlajomulco.

A mediodía, gracias a la denuncia de una persona, localizaron en una vivienda deshabitada dos pozos de agua con restos humanos.

“Es una propiedad privada, sabemos que es un delito (ingresar), pero la necesidad tan grande que tenemos de encontrarlos pues no nos hace medirlo. Yo me brinqué el cerco, mi hija, mis compañeras, y en cuanto llegamos pues el olor no te deja estar ahí”, dijo Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras Sonora.

Cuando los rayos del sol habían caído, decidieron rastrear en una unidad deportiva, en la colonia Chulavista, de la cual existían denuncias anónimas. Ahí encontraron siete bolsas con restos humanos.

“Acabamos de hacer la localización de cuerpos. Como se podrán dar cuenta, es un parque en donde juegan los niños. ¿Cómo puedes tener el corazón para enterrar a esos corazones ahí? Lo que para unos niños es felicidad para otras familias es tristeza y dolor. Encontrar corazones en un parque es lo peor que nos ha pasado (…) ¿Cuántos niños no le pasaron por encima a esos cuerpos? ¿Cuántos niños no jugaron arriba de esos cuerpos?”, cuestionó Milagros Flores, líder de Jóvenes Buscadores de Sonora.

25 de febrero: restos humanos en 5 fincas

Las buscadoras acudieron nuevamente a Chulavista, la colonia en donde un día antes encontraron restos debajo de una unidad deportiva.

Pese a que autoridades les aseguraban que el sitio ya había sido peinado con georradares, las madres aseguraron que no confiaban en el dispositivo y prefirieron acudir al sitio con varillas para picar el piso en busca de olores fétidos y pistas.

En total, ahí encontraron restos en cinco casas abandonadas que no tenían ni 100 metros de distancia entre ellas y entre las cuales había casas habitadas.

26 de febrero: bolsas con restos humanos y osamentas

El último día, las buscadoras acudieron a viviendas sin puertas ni ventanas, en la misma colonia Chulavista.

La búsqueda se complicó por los cerros de basura dentro de las viviendas. Pidieron al ayuntamiento una retroexcavadora y un camión de volteo para poder retirar los desperdicios. Después de algunas horas de espera, la ayuda llegó y se quitaron los escombros.

En total, desenterraron cuatro bolsas en una vivienda y encontraron dos osamentas en un baldío.

Todas las localizaciones fueron posibles por denuncias anónimas en las páginas de Madres Buscadoras Sonora y de Jóvenes Buscadores de Sonora, así como en el número 66-23-41-56-16, que manejan ambos colectivos.

“Tu contacto será anónimo y dará paz a las familias que lloran ausencias”, invita una publicación de ambos grupos, que concluyeron sus jornadas con un mensaje: “En Jalisco hemos visto un fenómeno inusual en nuestros hallazgos. El crimen opta también por sepultar a las víctimas en casas abandonadas, muy cerca de lugares habitados. Como un ritual macabro de horror para la gente y reto para las autoridades”.