Tribunal Electoral desecha quejas de AMLO y le ordena abstenerse de hablar sobre revocación de mandato

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas restrictivas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debe abstenerse de hacer comentarios sobre la revocación de mandato.

Esto, tras las impugnaciones que presentó el mandatario y su vocería argumentando la “vulneración a su garantía de audiencia y presunción de inocencia”, y asegurando que el INE excedió sus facultades al ordenar eliminar la totalidad del contenido de la conferencia matutina del 28 de febrero.

“No se vulneró la garantía de audiencia, pues en los procedimientos sancionadores en materia electoral, no se requiere una audiencia previa. No se vulneró el principio de presunción de inocencia, porque la supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares no supone valorar la conducta denunciada ni hacer un pronunciamiento sobre su ilicitud”, respondió el Tribunal Electoral.

La #SalaSuperior del #TEPJF confirma la orden del INE dirigida al Presidente de la República de abstenerse de promocionar el proceso de Revocación de Mandato. [📰 https://t.co/oagYndnX9K] En la siguiente #infografía te contamos cómo se resolvió este asunto.👇 pic.twitter.com/orSPwfQcPW — TEPJF (@TEPJF_informa) March 17, 2022

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal mantuvo la orden contra el presidente, aunque sí consideró excesiva la orden de eliminar el contenido completo de las conferencias donde el presidente habló sobre la revocación de mandato.

El Tribunal resolvió que se elimine exclusivamente el contenido de las publicaciones que contengan expresiones relativas al proceso de revocación de mandato.

Este mismo miércoles, los senadores de los partidos de oposición rompieron la sesión convocada en la Cámara alta, con el fin de impedir que se discutiera y votara la reforma que impulsa Morena para que los funcionarios públicos puedan hablar de la revocación de mandato a pesar de la veda.