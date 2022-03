El gobierno atribuye a “venganza” entre criminales el ataque en San José de Gracia; acusa que municipio no alertó de los hechos

El posible móvil del ataque durante un velorio en San José de Gracia, Michoacán, es “una venganza” entre los jefes de dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Indicó que hasta el momento no hay certeza del número de víctimas por el ataque y no hay denuncias de desapariciones en la comunidad.

En conferencia de prensa, detalló que fue una posible diferencia de carácter personal y familiar, entre Alejando “N”, alias “El Pelón”, y Abel “N”, alias “El Toro” o “El Viejón”; ambos oriundos de San José de Gracia, quienes pertenecieron a Los Templarios y después se integraron al CJNG.

Al hacer una reconstrucción de los hechos, Mejía Berdeja señaló que en Alejandro llegó a las 15:30 horas al sepelio de su mamá con 15 personas que lo resguardaban, y a los 15 minutos se presentó Abel y su grupo, quienes sometieron y desarmaron a los acompañantes de Alejandro; alrededor de 16:00 horas fueron los eventos.

Comentó que, de acuerdo a la declaración ministerial, se señala que Alejandro estaba haciendo llamadas, para decir que el grupo de Abel se retirara del lugar; pero, no hubo respuesta y se acercó al otro grupo, pidiendo que “no accionen contra terceros y tratando de disuadir”.

Sin embargo, señalaron testigos, es el propio Abel “N” fue quien disparó contra Alejandro “N” y, en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega; agregó que no hubo “una acción sincronizada para cometer este ilícito”.

“No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que, al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo digamos una acción sincronizada para cometer este ilícito”, comentó.

El subsecretario informó que Abel “N”, que ya está imputado como probable autor material e intelectual de los hechos.

El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja señaló que “no hubo un alertamiento” ni de la presidencia municipal ni de fuerza municipal de seguridad pública para asegurar la escena.

Explicó que fue hasta que se dieron a conocer los hechos, que la fiscalía, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional se trasladaron a la comunidad para poder tener indicios, testimonios y comenzar con las investigaciones.

Indicó que llama la atención que al lugar arribaron con instrumental para poder inyectar agua y borrar evidencias, “lo cual es totalmente atípico”.

Sobre los hechos, el subsecretario señala que "no hubo un alertamiento de la autoridad municipal". No hay certeza del número de víctimas y no hay denuncias de desapariciones en la comunidad, informa. pic.twitter.com/3eiXdBSKBS

— Animal Político (@Pajaropolitico) March 1, 2022