89 observadores de 25 países vigilarán la consulta de revocación de mandato; para el INE, esto “es un blindaje”

La consulta de revocación de mandato del próximo domingo, la primera en llevarse a cabo en México, será vigilada por 89 extranjeros de 25 países que participarán como observadores electorales. Para el Instituto Nacional Electoral (INE), este hecho constituye un “blindaje” que contribuirá a que se cumpla la ley durante el ejercicio ciudadano.

Varios visitantes están agrupados en misiones. Una de ellas fue enviada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y es encabezada por Fernando Tuesta, que fue titular del órgano electoral peruano que organizó comicios pacíficos en medio de una crisis política causada por la dimisión de Alberto Fujimori en el 2000.

Otras misiones en México son la de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que aglomera a los árbitros electorales del continente; la de The Delian Project, asociación no gubernamental que reúne a exfuncionarios electorales de Canadá y Estados Unidos, y una más conformada por expresidentes de instituciones electorales de Latinoamérica.

Los observadores provienen de países europeos, como España, y asiáticos, como Corea del Sur y Japón, aunque la gran mayoría son del continente americano: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos.

Anteayer, durante una reunión de trabajo previa con los visitantes extranjeros, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, agradeció su participación como observadores, ya que, dijo, la democracia mexicana atraviesa un momento difícil.

“Son momentos difíciles para la democracia y su presencia aquí no solamente genera un contexto de exigencia para nosotros; sabernos observados por ustedes, saber que nuestros procedimientos son escrutados por ustedes es fundamental para el INE, en un proceso ineludible de autocrítica que tendremos que iniciar, pero también es un blindaje para el sistema electoral mexicano”, expuso.

Córdova refirió que a lo largo del proceso de organización de la consulta revocatoria ha habido sistemáticamente violaciones a la ley por parte de actores políticos, incluidos funcionarios públicos.

“Desgraciadamente, una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas (…) Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a diversas disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos tanto del nivel federal como estatal”, dijo.

Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales del INE, señaló en entrevista que la presencia de los observadores electorales es importante cuando México atraviesa un “contexto político intenso”.

“La revocación de mandato es una movilización ciudadana donde se plantea revocar el mandato del jefe en turno, no desde el gobierno para ratificarse. No necesitas ratificarte, puesto que el actual presidente fue electo para seis años”, comentó.

“Nosotros invitamos a todos los países para que asistan como observadores electorales, para que validen, aunque ahora la observación electoral también tiene interés en cómo se organizan las elecciones, o una revocación como la que estamos haciendo, en un contexto de pandemia y en un contexto político muy intenso”.

Observadores imparciales

Carrillo Poblano consideró que la pluralidad de orígenes y visiones de los visitantes que participarán en la observación de la consulta revocatoria garantiza que se conducirán con imparcialidad en su diagnóstico.

El funcionario electoral señaló que abrir las puertas a la observación internacional para el inédito ejercicio de revocación es un rasgo democrático.

“Venezuela y Nicaragua tienen restricciones para que haya observadores tanto nacionales como internacionales en sus elecciones. El resto de los países del continente no tenemos restricciones. Es una práctica entre las autoridades electorales invitar a la observación electoral, porque esta sin duda es una característica de un sistema democrático”, argumentó.

“En sus inicios, la observación tenía que ver con tener una presencia ciudadana para disuadir el fraude electoral. Eso prácticamente se ha extinguido, salvo algunos países que siguen teniendo problemas en cuanto a su legitimidad y legalidad en las elecciones. En el caso de México, no existe ese tema. Las elecciones mexicanas están libres de fraude electoral; eso no quiere decir que seamos perfectos, hay algunas irregularidades, pero no se altera la voluntad ciudadana, que es el punto del fraude electoral”.

No obstante que descartó la posibilidad de fraude, Carrillo Poblano advirtió que la organización de la consulta por parte del INE se ha visto obstaculizada por la falta de presupuesto, además de que la autoridad electoral ha estado bajo el ataque de actores políticos que la acusan de no difundir el ejercicio ciudadano.

“Vamos como INE a esta revocación de mandato sin el presupuesto que solicitamos para instalar las casi 163 mil mesas receptoras del voto (se van a instalar 57 mil 517). De entrada, hay una limitación presupuestaria para un mandato constitucional de organizar un referéndum con todas las de la ley, y eso es responsabilidad principalmente del Poder Legislativo”, dijo.

“Por otro lado, el Poder Ejecutivo y algunos miembros del Poder Legislativo del partido gobernante acusan que no estamos haciendo la debida difusión y propaganda para la revocación de mandato, pero, si se observan los medios digitales, tv, el radio, la calle, se aprecia claramente que el INE está haciendo lo que le corresponde hacer para la difusión con el presupuesto aprobado”, insistió.

Ayer, el instituto detalló que, para promocionar el ejercicio, se difundieron más de 1 millón 95 mil spots en radio y tv; se pagaron inserciones en diarios nacionales y locales que se imprimieron en más de 7.2 millones de ejemplares, y se utilizaron más de mil 700 espacios de publicidad exterior en la CDMX y 480 en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.