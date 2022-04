Trump asegura que 'dobló' al gobierno de México para militarizar frontera; "así es él", responde AMLO

Luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió haber ‘doblado’ al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reforzar la presencia militar en la frontera norte, el mandatario mexicano negó que este le haya faltado al respeto, pero no rechazó su versión.

Cuando se le cuestionó si el expresidente estadounidense se había excedido con sus señalamientos – en los que habló de amenazar a Marcelo Ebrard con imponer aranceles a las importaciones mexicanas –, López Obrador respondió que no, que “así es él”.

Tampoco negó que fuera falsa la versión que dio Trump; ante la pregunta, dijo que no iba a polemizar el asunto y que en su último libro narró cómo fue la relación entre ambos, “porque también los conservadores de nuestro país, internacionalistas, exageran”.

"No vamos a permitir que utilicen a México como piñata": dice @lopezobrador_ que como este año hay elecciones en Estados Unidos, tanto los republicanos como los demócratas están poniendo a México "en sus temas de debate (…) tratando de sacar raja". pic.twitter.com/gXj0mz1HKF — Animal Político (@Pajaropolitico) April 25, 2022

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseguró que actualmente México se encuentra dentro del debate público en Estados Unidos debido a las próximas elecciones, en las que se renovará una parte del Senado y la gubernatura en algunas entidades.

Es por ello, explicó el mandatario, que los dos partidos del país están hablando de México, “con lo migratorio, tratando de sacar raja, de las fobias , racista, discriminatoria que existe en Estados Unidos y todo el mundo “.

“Es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido ni a ningún candidato, utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros”, dijo.

Además, el presidente hizo un llamado a los paisanos y a todos los hispanos a no votar por los candidatos que le falten al respeto a México, y en caso de que “alguien se exceda y ofenda”, el gobierno lo señalará para que los paisanos “le ayuden”.

Amenaza de Trump a México

El fin de semana, durante un mitin en Ohio, Donald Trump narró un encuentro que sostuvo con el canciller Marcelo Ebrard, en el que le comunicó que quería el despliegue de 28 mil soldados en la frontera, de manera gratuita, y el inicio del programa ‘Quédate en México’.

“Así que ahí estaba y le dije: esto es lo que vamos a hacer; él (Ebrard) entra y se ríe cuando le digo ‘necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y dijo ‘¿gratis, por qué haríamos eso?’”

Trump aseguró que también le ordenó que iniciara el programa ‘Quédate en México’, y si bien en un principio el canciller se negó, le advirtió que de no hacerlo impondría, en menos de tres días, una tarifa del 25% en todas las importaciones mexicanas.

Luego de eso, contó que Ebrard respondió: “señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera, sería un honor tener ‘Quédate en México’”.

“Nunca he visto a nadie doblarse así“, añadió Trump, ante el clamor de seguidores.

El expresidente estadounidense aseguró que le cae bien López Obrador, “aunque sea socialista”, lo describió como un hombre agradable y dijo que es el único socialista que le gusta.

Ebrard señala ‘antimexicanismo’ en Trump

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondió a las declaraciones de Donald Trump diciendo que “es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza”.

A través de su cuenta de Twitter, contó que fue gracias al “patriotismo” de López Obrador que no se aceptó la amenaza de aranceles a las importaciones, hecha por el expresidente de Estados Unidos.

“En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos”, escribió.

Ebrard aseguró que lo que califica a México son sus hechos, no los dichos de Trump. Además, dijo que el gobierno es patriota y no tiene nada de qué avergonzarse.

Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022